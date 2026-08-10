5 stickers de KPop Demon Hunters para darle estilo a tus carpetas este regreso a clases 2026-2027

Si este regreso a clases quieres que los útiles escolares de tus hijos destaquen o que sus carpetas sean las más cool del salón, los stickers de KPop Demons Hunters son el accesorio perfecto para darle color y vida. Desde diseños de Rumi, Mira y Zoey hasta opciones inspiradas en las HUNTR/X y los Saja Boys, hay estilos para llenar los articulos escolares de color, personalidad y mucho Kpop.

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Para crear diseños únicos puedes combinar stickers de diferentes tamaños acompañados de otros pequeños stickers de detalles pequeños como estrellas, corazones, micrófonos, diamantes, notas musicales etc, con estos dibujos tus carpetas tendrán un diseño personalizado.

5 ideas de stickers para decorar las carpetas escolares

1.- Stickers de Rumi, la protagonista de Kpop Demon Hunters

Personalizar tus carpetas con stickers de Rumi son ideales para convertir este artículo en una pieza protagonista, pues al tener diseños de una sola guerrera expresarás que es de tus personajes favoritos, puedes utilizar imágenes del cuerpo completo, su característico look o una ilustración con los momentos más icónicos de la película.

2.- Diseños de Mira y su estilo

Si buscas un diseño con personalidad, un sticker de Mira puede darle ese toque divertido y rebelde a las carpetas que se utilicen en clases, al igual que el diseño anterior puedes combinar imágenes de diferentes tamaños para crear una composición única e inspirada en el universo de las guerreras del K-pop.

3.- Imágenes de Zoey

Los stickers de Zoy son otra opción para decorar la carpeta sin embargo al ser un personaje colorido la portada lucirá más jovial y llena de vida, Estos stickers puedes acompañarlos con pequeños stickers de corazones, estrellas, diamantes u otros elementos que expresan que eres fan del Kpop.

4.- Stickers de las HUNTR/X

¿Por qué elegir a una sola integrante cuando puedes llevar a las tres? Un sticker de HUNTR/X es perfecto para decorar una carpeta completa y demostrar que eres fan del poderoso trío, tanto en su vida normal como el grupo musical.

5.- Diseño de los Saja Boys para un contraste diferente

Si eres de los que les gusta expresarse diferente y no te inclinas por las protagonistas, puedes colocarle a la carpeta stickers de los Saja Boys, el grupo masculino que lucha contra las HUNTR/X, con estilos diseños creas útiles escolares que expresan que eres fans de los dos bandos de Kpop Demons Hunters.