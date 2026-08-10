Qué no tirar al ordenar la casa: los 11 objetos que no debes descartar de golpe
Ordenar la casa sin arrepentirse. Los 11 objetos que no debes tirar en el proceso.
Nuestro hogar siempre recibe el cariño de quienes lo habitan y es fundamental mantenerlo para que su vida útil se extienda en el tiempo. Es por eso que existen ciertas normas dentro de cada familia que deben cumplirse como el cuidado del orden y la higiene.
“En estos momentos ya no puede pasar": El consejo de Claudia a Ixdit antes de enfrentar la eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)
En torno al orden de nuestra casa, existen muchos consejos y tips ando vueltas que ayudan a que cada uno de sus espacios luzca impecable. En este marco, podemos citar al Feng Shui, una de las creencias que afirma que el orden en un hogar permite la llegada de las energías positivas del universo y que estas fluyan sin obstáculos dentro de este.
Una casa en orden
El orden también colabora con la reducción de la contaminación visual por lo que es un impacto positivo para nuestro estado de ánimo. Al respecto, diferentes expertos en decoración y diseño de interiores, además de reseñas caseras, revelan trucos a tener en cuenta para mantener nuestra casa ordenada.
@tuespacioorganizado 5 HÁBITOS DIARIOS PARA MANTENER TU CASA! Si trabajamos todo el día, algunas tareas podemos hacerlas por la noche y otras por la mañana temprano, y por supuesto dividirlas entre todos los integrantes de la familia! 1- Lavo. Seco. Guardo la vajilla luego de cada comida. 2- La ropa, lo mismo. Lavo. Descuelgo inmediatamente cuando está seca y todo lo que puedo no planchar, doblo, perfumo y guardo. 3- Piso siempre limpio. Barro o aspiro. La cocina la trapeo casi a diario y los demás ambientes 1 vez a la semana. 4- El baño. Se repasa todos los días. Las toallitas desinfectantes son súper prácticas! Limpieza profunda 1 o 2 veces x semana. 5- Hacer la cama. Importantísimo ventilar todos los ambientes todos los días. De esta forma evitamos malos olores, enfermedades respiratorias y alergias. Qué mas lindo que despertarnos y volver a una casa organizada, limpia y ordenada todos los días? Vivir organizado es posible! #tiespacioorganizado #orden #casa #deco #limpieza ♬ sonido original - Brenda Haines
Sin embargo, muchas veces al proceder con una reorganización profunda en la vivienda, la urgencia por despejar los ambientes suele conducirnos a decisiones apresuradas de las cuales luego podemos arrepentirnos. En este punto, lo mejor es frenar el impulso de desechar todo por igual y enfatizar la importancia de examinar detenidamente cada artículo.
¿Qué no tirar al ordenar la casa?
Tras lo señalado, resulta necesario resaltar que si te encuentras con intenciones de ordenar tu hogar lo mejor es que el proceso de depuración lo gestiones con serenidad y lógica situacional. Lo ideal es asignar un tiempo de evaluación a cada tipo de objeto ya que esto permite mantener una vivienda despejada y funcional, pero asegurando al mismo tiempo que no se destruyan documentos fundamentales ni recursos útiles para el futuro.
Para no caer en errores que lamentaremos luego, a continuación se detallas los 11 objetos que no se debes descartar de golpe mientras avanzas con el orden en tu hogar:
- Documentación fiscal y legal: Archivos de impuestos, registros médicos y certificados oficiales que requieren guardarse durante periodos determinados para responder ante trámites o imprevistos administrativos.
- Cajas y contenedores organizadores: Cestos, frascos y recipientes en buen estado que resulta conveniente conservar, ya que sirven para reestructurar el almacenado cuando cambian las necesidades del hogar.
- Cables y adaptadores antiguos: Conectores y cargadores guardados que aún pueden ser indispensables para encender dispositivos en desuso o rescatar archivos e información valiosa.
- Objetos con valor sentimental: Fotografías, cartas e insignias familiares que poseen un fuerte lazo afectivo y cuya eliminación apresurada suele generar pesar.
- Herramientas de mano básicas: Utensilios fundamentales como martillos, llaves o destornilladores, los cuales resuelven arreglos imprevistos y evitan gastos innecesarios de reposición.
- Claves de acceso y contraseñas: Registros en papel o notas digitales con códigos de verificación, preguntas clave o contraseñas que previenen el bloqueo de cuentas y servicios esenciales.
- Vajilla y utensilios de uso ocasional: Bandejas, fuentes grandes o electrodomésticos especiales que no se emplean a diario, pero que resultan necesarios al recibir visitas o celebrar reuniones.
- Kits y suministros de emergencia: Linternas, botiquines de primeros auxilios, radios y pilas que garantizan la respuesta adecuada de la familia ante cortes de luz, eventos climáticos o evacuaciones.
- Pertenencias ligadas a vivencias complejas: Recuerdos o documentos asociados a periodos de duelo o cambios personales profundos, cuya decisión de descarte conviene postergar hasta alcanzar mayor estabilidad emocional.
- Materiales para proyectos o pasatiempos: Elementos vinculados a actividades o manualidades postergadas; se aconseja fijar un plazo razonable para determinar si verdaderamente se volverán a utilizar.
- Decoración y textiles de temporada: Adornos festivos o vajilla temática que, aunque solo se utilicen en fechas puntuales del año, cumplen un propósito específico y recurrente.