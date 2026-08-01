Qué necesitas para cultivar un árbol de aguacate en tu jardín a partir de esquejes

Para cultivar un árbol de aguacate (Persea americana) a partir de esquejes necesitas una rama sana de un árbol adulto, hormona de enraizamiento, un sustrato ligero con buen drenaje, una maceta con orificios, humedad constante y un ambiente cálido con luz indirecta. Si bien este método es menos común que el injerto, expertos en fruticultura señalan que puede funcionar cuando se siguen las técnicas adecuadas.

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En México, el aguacate es uno de los frutales más apreciados tanto por su valor gastronómico como por su importancia económica. Cada vez más personas buscan cultivarlo en casa para disfrutar de sus frutos o incorporar un árbol de sombra al jardín.

Pero los especialistas recuerdan que la propagación por esquejes requiere paciencia, ya que el enraizamiento puede tardar varias semanas y no siempre tiene un alto porcentaje de éxito. Estos son los pasos a seguir.

¿Qué materiales necesitas para cultivar un árbol de aguacate a partir de esquejes?

Especialistas de la Universidad de California (UC Agriculture and Natural Resources) explican que el ejemplar puede propagarse de diferentes maneras, aunque la producción comercial utiliza principalmente árboles injertados por ofrecer mayor uniformidad y calidad de los frutos.

Aun así, la propagación vegetativa mediante esquejes es una técnica utilizada en investigación y viveros especializados. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), organismo de referencia en México para cultivos frutales, destaca la importancia de emplear material vegetal sano y mantener condiciones controladas de humedad durante la propagación.

Esto es lo que se necesita para intentar cultivar un aguacate mediante esquejes:



Un esqueje semileñoso: elige una rama joven y saludable de aproximadamente 15 a 20 centímetros, con varias hojas y libre de plagas o enfermedades.

elige una rama joven y saludable de aproximadamente 15 a 20 centímetros, con varias hojas y libre de plagas o enfermedades. Hormona de enraizamiento: favorece la formación de raíces y aumenta las probabilidades de éxito.

favorece la formación de raíces y aumenta las probabilidades de éxito. Sustrato ligero: una mezcla de turba, fibra de coco y perlita o arena facilita el drenaje y evita el exceso de humedad.

una mezcla de turba, fibra de coco y perlita o arena facilita el drenaje y evita el exceso de humedad. Maceta con buen drenaje: es indispensable para prevenir la pudrición de la base del esqueje.

es indispensable para prevenir la pudrición de la base del esqueje. Bolsa o cubierta plástica transparente: ayuda a conservar la humedad durante las primeras semanas, creando un efecto de mini invernadero.

ayuda a conservar la humedad durante las primeras semanas, creando un efecto de mini invernadero. Tijeras de poda desinfectadas: permiten realizar un corte limpio y reducir el riesgo de infecciones.

¿Cómo cuidar un esqueje de aguacate para favorecer el enraizamiento?

La Universidad de Florida (UF/IFAS Extension) señala que las plantas jóvenes de aguacate requieren temperaturas cálidas, buena iluminación y un manejo cuidadoso del riego para desarrollarse correctamente. Durante la etapa de enraizamiento, mantener una humedad ambiental alta resulta especialmente importante. Estos son los cuidados a seguir:



Coloca el esqueje en un lugar iluminado: debe recibir abundante luz indirecta, evitando el sol intenso mientras desarrolla raíces. Mantén el sustrato húmedo, pero no encharcado: el exceso de agua puede provocar la pudrición del tallo. Conserva una temperatura cálida: el aguacate enraíza mejor en ambientes templados, entre 20 y 28 °C. Ventila periódicamente la cubierta plástica: esto ayuda a evitar la aparición de hongos por exceso de humedad. Ten paciencia: el proceso de formación de raíces puede tardar entre varias semanas y algunos meses, dependiendo de las condiciones de cultivo y de la variedad.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), México es el principal productor y exportador de aguacate del mundo. Por eso existe un amplio interés en promover prácticas de cultivo responsables que favorezcan la sanidad y el desarrollo de los árboles.

Aunque es posible obtener un árbol mediante esquejes, los árboles injertados siguen siendo la opción más recomendada para quienes desean producir frutos de manera más rápida y con características uniformes. Aun así, el proceso representa una experiencia interesante que permite multiplicar ejemplares a partir de un ejemplar sano, siempre que se respeten los cuidados necesarios.