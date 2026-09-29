¿Quién es Natalia Rojas? La nueva integrante del Equipo Azul de Exatlón México

Este lunes 28 de septiembre de 2026, llegó Natalia Rojas a las filas del Equipo Azul para su debut en Exatlón México. La Atleta tiene 23 años; es originaria de León, Guanajuato, y se especializa en competencias de fuerza y resistencia. Ella se ha preparado con entrenamiento funcional, running, trabajo de fuerza y HYROX. Este último es conocido por mezclar carrera con ejercicios físicos de alta intensidad. La primera participación de Natalia en el reality fue por la Villa 360.

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¿Quién es Natalia Rojas de Exatlón México?

Natalia Rojas llega al Exatlón México con un perfil especialmente enfocado en la resistencia y el acondicionamiento físico. Ella tiene tan solo 23 años, pero no hay que dejarse engañar, pues ella se ha preparado en diferentes disciplinas que le permiten trabajar tanto la fuerza como su resistencia. Uno de los entrenamientos habituales que lleva a cabo y que más llama la atención es el HYROX, una modalidad competitiva que combina carreras con estaciones de ejercicios, algo que sin duda puede resultar muy útil en el reality.

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¿Natalia Rojas competirá en el Mundial de HYROX?

Cuando Rosique la presentó al Equipo Azul y al Equipo Rojo, la Atleta confirmó que, antes de entrar al Exatlón México, confirmó que calificó para participar en el Mundial de HYROX en Hong Kong. Esto deja en claro la enorme calidad que tiene como Atleta y por qué es un nuevo gran elemento para Exatlón México.

¿Cómo fue el debut de Natalia Rojas en Exatlón México?

Nada más llegando, Natalia tuvo su primera carrera por la Villa 360 este 28 de septiembre. Aunque no logró ganar en este enfrentamiento, pudo celebrar junto a sus compañeros del Equipo Azul, ya que ellos fueron los ganadores de la Villa 360. La Atleta aseguró que tiene toda la intención de dar lo mejor y que aprenderá mucho con sus nuevos compañeros.