Estas son las 4 hierbas aromáticas que debes sembrar en octubre en tu huerto casero

Las hierbas aromáticas son plantas muy buscadas por muchas personas y es que aportan una gran cantidad de beneficios para el hogar, no sólo por la belleza de sus hojas, sino también por el aroma y los múltiples usos que se le pueden dar. A su vez, es ideal para aquellas personas que están iniciándose en el mundo de la jardinería y quieren algo que sea sencillo, y en este caso, te compartiremos cuáles son las cuatro hierbas que debes sembrar durante el mes de octubre.

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A la hora de renovar el jardín, hay ciertos momentos del año en que es ideal para hacer algunos cambios, como deshacerse de la maleza, podar los árboles, las plantas y también sembrar algo nuevo. Y es que el mes de octubre, suele ser el mes perfecto para renovar nuestro espacio en el jardín y sin dudas que las hierbas aromáticas son una gran opción.

Beneficios de tener plantas aromáticas

Por otro lado, tener hierbas aromáticas siempre es bueno tener en el jardín, y es que entre los beneficios, debemos mencionar que mejoran la calidad de las comidas aportando sabor, aportan beneficios medicinales y ayudan a relajar la mente; y porque además serán perfectas para utilizar como aromatizantes. Por eso, te vamos a compartir cuáles son las cuatro plantas aromáticas que tienes que sembrar durante octubre.

4 plantas aromáticas que debes sembrar en octubre

Perejil: es una planta que puede llegar a tardar hasta 90 días en cosecharla, y debes utilizar un sustrato rico en materia orgánica y mantener la tierra húmeda a través de riegos frecuentes y donde reciba entre 4 a 6 horas de luz al día.

Cilantro: es una hierba que requiere de cuidados muy sencillos, la tienes que colocar en un lugar donde pueda recibir varias horas de luz al sol directa, pero protegerla del sol intenso y necesita de riegos frecuentes

Orégano: puede tardar hasta 90 días para poder cosecharla, necesita de 5 a 6 horas de luz solar y asegurarse que tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento y es que requiere de muy poca agua