La mezclilla pasó de moda: este es el pantalón que será tendencia este otoño 2026

En el mundo de la moda, nos encontramos con una gran cantidad de prendas que van cambiando de acuerdo a la estación en la que nos encontremos, y que se caracterizan por aportar elegancia y modernidad. El pantalón de mezclilla es uno de los más usados por miles de mujeres y que hace referencia que es un material muy resistente y que se puede combinar con todos los looks. Sin embargo, en este otoño, hay una tela que será tendencia y aportará modernidad.

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Entre los aspectos que debemos mencionar de la mezclilla es que es un tipo de algodón firme y resisten elaborada con un tejido de sarga, en donde los hilos teñidos de azul están en el exterior y los blancos quedan en el interior. A su vez, está hecho 100% de algodón que se emplea para la confección de pantalones, chaquetas y ropas de trabajo; por lo que las mujeres utilizan mucho este material.

A su vez, en cuanto a las ventajas que debemos mencionar de la mezclilla es la extraordinaria durabilidad y resistencia al uso diario, lo que permitirá que las prendas duren mucho más tiempo. Sin embargo, los expertos en moda, confirman que en este otoño, hay una nueva tendencia que se podrá combinar con todo tipo de prendas y que será furor.

Cuál es el pantalón que será tendencia en esta temporada

El pantalón que se utilizará en este otoño en lugar de la mezclilla es el de pana que no necesita presentarse como una novedad absoluta para ser relevante, recuperará visibilidad. Se trata de una tela de pelo con nervaduras verticales elevadas, se define como un tejido durable, de algodón, con líneas o costillas verticales.

Cómo combinar el pantalón de pana

Los expertos en el mundo de la moda, coinciden en que para que se pueda combinar bien el pantalón de pana en este otoño, se puede hacer con básicos que una opción estructurada y ancha. Además, la apuesta más segura es el marrón chocolate y que funciona como negro, blanco, denim azul y camel y favorece a los tonos profundos.