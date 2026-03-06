6 diseños de uñas azules que pueden usar tanto las morenas como las de piel clara en marzo 2026

Entre las tendencias de manicure que predominarán en marzo 2026, están los diseños de uñas en color azul. Esto gracias a que se trata de una tonalidad que le favorece a las pieles claras y a las pieles morenas por igual porque tiene numerosas versiones que se adaptan a cualquier estilo, facilitando que puedan usarse en cualquier ocasión.

Las opciones van desde azules suaves hasta el azul eléctrico que acapara las miradas al instante. Por si fuera poco, se puede combinar con otros colores, texturas y efectos que elevan todo tipo "nail art", siendo así una excelente alternativa para las que quieren lucir manos radiantes y arregladas en cualquier momento.

Uñas que serán tendencia en marzo 2026: 6 diseños que se ven hermosos en pieles claras y pieles morenas