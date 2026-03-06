6 diseños de uñas azules que pueden usar tanto las morenas como las de piel clara en marzo 2026
El azul es uno de los colores predilectos para hacer diseños de uñas preciosos y además es muy versátil porque combina muy bien con todos los tonos de piel.
Entre las tendencias de manicure que predominarán en marzo 2026, están los diseños de uñas en color azul. Esto gracias a que se trata de una tonalidad que le favorece a las pieles claras y a las pieles morenas por igual porque tiene numerosas versiones que se adaptan a cualquier estilo, facilitando que puedan usarse en cualquier ocasión.
Las opciones van desde azules suaves hasta el azul eléctrico que acapara las miradas al instante. Por si fuera poco, se puede combinar con otros colores, texturas y efectos que elevan todo tipo "nail art", siendo así una excelente alternativa para las que quieren lucir manos radiantes y arregladas en cualquier momento.
Uñas que serán tendencia en marzo 2026: 6 diseños que se ven hermosos en pieles claras y pieles morenas
- Manicura francesa color azul eléctrico. Dale un giro a la clásica punta francesa blanca añadiendo un esmalte azul eléctrico. De esta manera, se conserva la elegancia tradicional tan característica de estos modelos, pero da un toque moderno.
- Azul marino con destellos dorados. Para las que prefieren algo más sofisticado, la fusión de azul marino con dorado es infalible y es uno de los diseños de uñas que le quedan bien a todos los tonos de piel. Un detalle que eleva al máximo el resultado final, es poniendo stickers en forma de estrellas.
- Manicure con efecto degradado. Los detalles degradados donde parece que el color se desvanece son otro de los diseños de uñas que le favorecen a las pieles morenas y pieles claras por la luminosidad que aporta. Pueden llevarse en estructuras largas o cortas, según se prefiera.
- Diseños de uñas "polka dot" en tono azul. Un estilo imperdible en la temporada de primavera 2026, es el manicure de puntitos que da un toque femenino y romántico a las manos. De todas las versiones que existe, la que nunca falla es con un esmalte azul suave y puntitos finamente trazados en color blanco.
- Diseños de uñas con efecto glossy. El manicure con mucho brillo es otra de las tendencias en "nail art" que arrasarán en marzo 2026 y el efecto glossy llegó para quedarse. Esta técnica consiste simplemente en poner una base azul y aplicar esmaltes con secado radiante.
- Diseños de uñas minimalistas. Para aquellas que prefieren llevar manicures discretos, pero que aun así embellecen las manos, los modelos tradicionales son una apuesta segura. En estos casos, los barnices azul pastel o "baby blue" pueden ser el complemento perfecto.