5 ideas creativas para decorar tus veladores infantiles de Mario Bros paso a paso

Nuestras manos son la principal herramientas que necesitamos para hacer manualidades y es que estos proyectos son de los más variados, económicos y aceptados. El proceso de creación permite lograr grandes resultados para decorar nuestra casa u obsequiar.

Noticias Estado De México del 15 de septiembre 2026

Es de destacar que las manualidades pueden inspirarse en distintas cosas por lo que los proyectos son variados y pueden ser personalizados según nuestras preferencias. Somos nosotros los que podemos hacer diversos cambios en cada iniciativa y darle un toque personal.

Decoración Mario Bros

Más allá de lo señalado anteriormente, los proyectos de manualidades pueden estar relacionados con series de televisión, películas, videojuegos o dibujos animados, entre otros. Es por eso que en esta oportunidad destacamos 5 ideas inspiradas en Mario Bros.

Mario Bros es un famoso videojuego que nació en 1983 y que logró transformarse en todo un fenómeno, ganando lugar en la televisión, el cine y el mundo de los juguetes. Es por eso que muchas manualidades están enfocadas en proyectos de decoración que hacen referencia a sus personajes.

Veladores estilo Mario Bros

Decorar las mesas de noche o veladores infantiles con la temática de Mario Bros es una excelente forma de transformar la habitación de los niños en un mundo lleno de aventuras, color y nostalgia. Lo mejor de estas ideas es que están diseñadas para ejecutarse mediante manualidades sencillas y técnicas de renovación accesibles, ideales para disfrutar en familia durante un fin de semana.

A continuación, se presentan 5 propuestas creativas paso a paso para convertir un velador en una pieza central digna del Reino Champiñón:

Velador "Bloque de Interrogación" con Luz

Paso 1: Limpia la superficie del velador y aplícale una capa de imprimación si es de madera o melamina.

Paso 2: Pinta todo el mueble o la cara frontal con pintura acrílica color amarillo brillante y deja secar.

Paso 3: Recorta el símbolo del signo de interrogación (?) y cuatro pequeños remaches redondos en vinilo o cartulina blanca y negra.

Paso 4: Pega el signo de interrogación en el centro del mueble/cajón y los remaches en las cuatro esquinas.

Paso 5: Instala una tira o foco LED de luz cálida táctil en la parte posterior o dentro del nicho del velador para que se ilumine al toque.

Tubería Verde de Planta Piraña

Paso 1: Consigue un trozo de tubo de PVC (o un cilindro de cartón grueso) con un aro de mayor diámetro en la parte superior para hacer el borde.

Paso 2: Pinta el cilindro completamente con verde brillante (spray o pintura acrílica).

Paso 3: Pinta los bordes con una línea verde más oscura para darle efecto de sombra en 3D.

Paso 4: Imprime o dibuja una Planta Piraña en papel duro, recórtala y pégala en un palillo de madera.

Paso 5: Coloca el cilindro verticalmente sobre el velador, inserta el palillo dentro y úsalo como portalápices o base para una pequeña lámpara de noche.

Velador Diorama Nivel 1-1

Paso 1: Pinta los laterales del mueble de azul celeste (representando el cielo del primer nivel).

Paso 2: Dibuja o pega rectángulos de tono café/ladrillo en la base para simular el suelo.

Paso 3: Pinta o pega siluetas de nubes blancas con bordes negros en la parte superior.

Paso 4: Añade stickers o recortes de Mario saltando, Goombas y moneditas doradas a lo largo de la pared lateral.

Paso 5: Aplica una capa de barniz transparente al agua para proteger los detalles del desgaste diario.

Cajones Personalizados "Mario y Luigi"

Paso 1: Retira los tiradores o manijas originales de los cajones.

Paso 2: Pinta el frontal del primer cajón de rojo brillante y el segundo de verde brillante.

Paso 3: Pinta el resto de la estructura del velador en color azul marino (simulando los overoles).

Paso 4: Fabrica dos tiradores nuevos recortando círculos de madera o cartón grueso pintados de blanco con la letra "M" en rojo y la "L" en verde.

Paso 5: Atornilla o pega firmemente los nuevos tiradores en sus respectivos cajones.

Lámpara "Estrella de Poder"