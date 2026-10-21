Los nutriólogos coinciden: por qué recomiendan cenar más temprano y no justo antes de dormir

La alimentación saludable no solo implica el tipo de alimentos que consumimos, sino también la manera en la que lo hacemos. Los nutriólogos recomiendan hacer hincapié en el horario en el que se come ya que esto tiene un impacto en el funcionamiento del organismo.

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En cuanto a la cena es importante no llevarla a cabo en un horario demasiado tarde. Ante esto es que se recomienda esperar entre dos y tres horas luego de cenar para ir a acostarse para permitirle al cuerpo hacer la digestión antes del descanso.

¿Cuál es el motivo por el que hay que cenar temprano?

El principal motivo está relacionado con la digestión ya que si te acuestas inmediatamente después de comer, se pueden generar molestias como pesadez, hinchazón, acidez o reflujo porque el organismo aún está trabajando.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en la noche el metabolismo reduce su actividad por lo que si haces comidas abundantes o muy tarde se hace difícil de digerir. De esta manera queda afectada la calidad del descanso y provoca que el sueño no sea reparador.

También, los nutriólogos manifiestan que las comidas tardías, se asocian alimentos pocos saludables como comidas ultraprocesadas, snacks o grandes porciones luego de un largo día.

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Los horarios irregulares de comida y descanso alteran el ritmo biológico del cuerpo. El comer tarde afecta la calidad del sueño, pero así también la energía con la que disponemos al otro día.

No hay una hora única para cenar, pero si se debe mantener regularidad y evitar que la última comida del día ocurra justo antes de acostarse. Las recomendaciones son las siguientes: