Los dermatólogos coinciden: esta es la mejor crema corporal para usar en otoño

La mejor crema corporal para usar en otoño es, para quienes tienen la piel seca o sienten tirantez, una fórmula rica en manteca de karité. Este ingrediente emoliente ayuda a suavizar la superficie cutánea y reducir la pérdida de humedad.

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Aunque no existe una única crema ideal para todas las personas, los productos que combinan este ingrediente con sustancias hidratantes y oclusivas pueden ser especialmente útiles cuando descienden las temperaturas. Durante el otoño, el aire frío del exterior y la calefacción de los ambientes interiores pueden favorecer la sequedad y debilitar la barrera cutánea.

Por eso, elegir una crema de textura más nutritiva puede ayudar a mantener la piel flexible y confortable. La clave está en adaptar la fórmula a las necesidades individuales y aplicarla de manera constante, sobre todo después de la ducha.

¿Por qué la manteca de karité es una buena opción para hidratar la piel en otoño?

La manteca de karité se obtiene de las semillas del árbol Vitellaria paradoxa, originario de África. Es rica en lípidos, incluidos ácidos grasos como el oleico y el esteárico, que contribuyen a suavizar la piel y formar una película que limita la pérdida de agua.

La dermatóloga estadounidense Shereene Idriss, especialista en dermatología estética y fundadora de Idriss Dermatology, divulga información sobre hidratación y cuidado de la barrera cutánea. La misma indica que los productos emolientes son aliados importantes para combatir la sequedad. Estas son las ventajas del uso de la manteca de karité:



Suavidad inmediata: ayuda a mejorar la sensación de aspereza en brazos, piernas, codos y rodillas.

ayuda a mejorar la sensación de aspereza en brazos, piernas, codos y rodillas. Menor pérdida de humedad: sus lípidos contribuyen a mantener el agua en la superficie de la piel.

sus lípidos contribuyen a mantener el agua en la superficie de la piel. Textura nutritiva: resulta útil para quienes sienten tirantez después de bañarse.

resulta útil para quienes sienten tirantez después de bañarse. Versatilidad: puede formar parte de cremas corporales, bálsamos y lociones para piel seca.

Sin embargo, una crema con manteca de karité no necesariamente es mejor para todos los tipos de piel. Las personas con piel grasa o tendencia a la foliculitis pueden preferir texturas más ligeras.

¿Cómo aplicar una crema corporal con manteca de karité para obtener mejores resultados?

La manera de utilizar la crema también influye en sus beneficios. La dermatóloga Rossana Janina González, especialista en dermatología clínica en México, es una referencia regional en el cuidado de la piel. Para elegir productos corporales, recomienda priorizar fórmulas adaptadas a la sensibilidad cutánea y evitar ingredientes que provoquen irritación.

Para aprovechar una crema con manteca de karité durante el otoño, se recomienda:



Aplicarla después de la ducha: extenderla cuando la piel todavía está ligeramente húmeda ayuda a retener la hidratación.

extenderla cuando la piel todavía está ligeramente húmeda ayuda a retener la hidratación. Insistir en las zonas más secas: codos, rodillas, piernas y talones suelen necesitar más producto.

codos, rodillas, piernas y talones suelen necesitar más producto. Repetir según necesidad: si la piel vuelve a sentirse tirante, puede aplicarse nuevamente.

si la piel vuelve a sentirse tirante, puede aplicarse nuevamente. Elegir fórmulas sin fragancia si hay sensibilidad: los perfumes pueden provocar reacciones en algunas personas.

Si la sequedad persiste, aparecen grietas o existe picazón intensa, conviene consultar con un dermatólogo. Este elemento emoliente puede ser aliado para el cuidado corporal otoñal, pero una rutina eficaz debe responder a las necesidades reales de cada piel.