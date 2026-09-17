Despídete de la mampara de ducha: estas son las alternativas para que tu baño luzca hermoso

Durante mucho tiempo la mampara de cristal ha sido una de las alternativas para la ducha del baño. Sin embargo, hay otras maneras que han surgido como alternativa a la hora contener el agua, ganar intimidad y poder obtener una decoración única.

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Una vez que se quita la mampara pues la ducha comienza a ser parte de la arquitectura del baño. Así es que puedes incorporar diferentes elementos que cumplan una función similar a la de la mampara.

¿Cómo sustituir la mampara de ducha en el baño?

Algunas de las alternativas para poder sustituir a la mampara de ducha son las siguientes:

Cortinas de baño

Esta es una opción muy económica y fácil de instalar. Puedes encontrar de diferentes colores, estampados y materiales por lo que podrás cambiar el aspecto del baño sin necesidad de realizar alguna obra costosa.

Media pared

Si puedes gastar un poco de dinero puedes construir una pared baja para delimitar el espacio de la ducha y evitar que el agua llegue al resto del espacio. La misma puede ser revestida con cerámicos, porcelanato o piedra para poder integrarla a la decoración.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Bloques de vidrio

Una buena idea es poder utilizar los ladrillos de vidrio para separar la ducha del resto del espacio sin necesidad de perder la luminosidad. Esto no es todo ya que ofrecen mayor privacidad que un vidrio que es completamente transparente. Sin dudas una gran opción para darle un toque elegante.

Panel de madera tratada

Esta es una gran idea para obtener una estética natural o rústica, esto se encuentra preparado especialmente para ser ubicados en ambientes húmedos que son grandes divisores. Es importante que sea un material adecuado para soportar la humedad.

Esta es una gran manera de dividir la ducha.|Pinterest

Paneles de PVC o revestimientos impermeables

Por último, tenemos esta alternativa liviana y mucho más sencillo que colocar una pared tradicional. Puedes encontrar diseños que son imitaciones de mármol, piedra, madera y otros materiales.

Estas son algunas de las alternativas para poder suplantar las mamparas de vidrio y obtener un espacio ordenado.