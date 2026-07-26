Manualidades de KPop Demon Hunters: 8 imágenes de Rumi en PDF para imprimir y pegar en tus libretas

KPop Demon Hunters continúa siendo uno de los fenómenos favoritos entre los fans, y una de las formas más sencillas de llevar a Rumi contigo es decorando tus libretas con imágenes en PDF para imprimir. Si quieres personalizar tus útiles escolares sin gastar demasiado, puedes crear una colección con ilustraciones de este querido personaje utilizando hojas recicladas, pegamento y materiales que seguramente ya tienes en casa.

En Pinterest, TikTok y YouTube encontrarás muchas ideas para decorar cuadernos inspirados en KPop Demon Hunters, aunque una de las opciones más prácticas es descargar e imprimir un PDF con 8 imágenes de Rumi para recortarlas y pegarlas donde más te guste. Después puedes añadir colores, diamantina, papel brillante o stickers para darles un toque único y creativo .

Las mejores ideas para usar 8 imágenes de Rumi en PDF

Rumi con su uniforme de HUNTR/X: Esta imagen es ideal para decorar la portada de tus libretas escolares. Solo imprime el diseño, recórtalo cuidadosamente y pégalo sobre cartulina reciclada para darle mayor resistencia. Después puedes agregar marcadores metálicos o plumones de colores para resaltar algunos detalles y conseguir un acabado más llamativo.





Rumi en versión chibi: Las ilustraciones de Rumi estilo chibi son perfectas para decorar cuadernos, agendas y carpetas . Recorta cada figura siguiendo su contorno y pégala con adhesivo en diferentes páginas. También puedes plastificarlas con cinta adhesiva transparente para protegerlas y hacer que duren mucho más tiempo.

. Recorta cada figura siguiendo su contorno y pégala con adhesivo en diferentes páginas. También puedes plastificarlas con cinta adhesiva transparente para protegerlas y hacer que duren mucho más tiempo. Rumi con efectos brillantes: Convierte una imagen de Rumi en una decoración con acabado brillante utilizando pequeños recortes de papel metálico, diamantina o foil adhesivo reciclado. Así conseguirás un efecto similar al de las tarjetas coleccionables inspiradas en el K-pop.

utilizando pequeños recortes de papel metálico, diamantina o foil adhesivo reciclado. Así conseguirás un efecto similar al de las tarjetas coleccionables inspiradas en el K-pop. Rumi con corazones y estrellas: Este diseño es perfecto para personalizar tus libretas para el regreso a clases. Después de pegar la imagen, agrega figuras de foamy, stickers pequeños o dibujos hechos con plumones de colores para crear una composición mucho más original y colorida.

¿Por qué imprimir imágenes de Rumi para decorar tus libretas?

Las imágenes de Rumi en PDF para imprimir son una alternativa económica, divertida y muy fácil de usar, especialmente para quienes disfrutan de las manualidades inspiradas en KPop Demon Hunters. Además, permiten personalizar útiles escolares con materiales reciclados, sin necesidad de comprar accesorios costosos.

Descárgalas, imprímleas en papel calcomanía, recórtalas y manos a la obra con el diseño de las libretas para el regreso a clases.