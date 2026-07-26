Los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual del amor y dinero a partir de hoy 26 de julio

El horóscopo de hoy , domingo 26 de julio, trae excelentes noticias para seis signos del zodiaco. Según Mhoni Vidente, el universo enviará señales de bendición espiritual, favoreciendo especialmente el amor, el dinero, la prosperidad y la buena fortuna. Estos son los signos más afortunados de esta jornada.

♐ Sagitario

A partir del domingo 26 de julio, el universo derrama una poderosa energía espiritual sobre tu camino, impulsándote a fortalecer tu conexión interior para que las oportunidades fluyan con mayor facilidad. En el trabajo y el dinero se abrirán puertas para crecer, incluso mediante viajes, nuevos proyectos o alianzas que aumentarán tu prosperidad. En el amor, una sorpresa o un regalo inesperado renovará tu ilusión gracias a una persona que despertará emociones sinceras. Confía en tu intuición y permite que la energía del universo guíe cada uno de tus pasos.

Este es el horóscopo de hoy para Sagitario.|(ESPECIAL/CANVA)

♓ Piscis

Desde el domingo 26 de julio, la energía de El Mago ilumina tu destino, convirtiéndote en uno de los signos con mayor capacidad para manifestar lo que deseas. Será un momento ideal para atraer oportunidades laborales y económicas, ya que comenzarán a presentarse de forma favorable. En el amor, personas del pasado podrían reaparecer para cerrar ciclos o iniciar una nueva etapa sentimental. Mantén elevada tu energía mediante la espiritualidad, la meditación o cualquier práctica que fortalezca tu paz interior, indica el horóscopo.

♍ Virgo

La fortuna y la abundancia estarán de tu lado a partir del domingo 26 de julio, favoreciendo cada uno de los proyectos que emprendas. En el ámbito laboral podrían llegar propuestas importantes relacionadas con instituciones o asuntos administrativos que fortalecerán tu estabilidad económica. En el amor, surgirán oportunidades para iniciar una relación intensa y llena de ilusión. Aprovecha esta etapa de prosperidad manteniendo hábitos saludables y un buen descanso para conservar toda la energía que el universo pone a tu favor.

♋ Cáncer

El universo te bendice con una etapa de plenitud, confianza y crecimiento que comenzará a sentirse con fuerza desde el domingo 26 de julio. La influencia del Rey de Oros favorece acuerdos importantes, reconocimiento profesional y estabilidad económica. En el amor, las estrellas anuncian propuestas de compromiso y una conexión emocional más profunda, fortaleciendo la relación de pareja. Mantén el equilibrio cuidando tu alimentación y disfruta de este periodo de abundancia y armonía.

♊ Géminis

A partir del domingo 26 de julio inicia un ciclo de renovación y nuevas oportunidades. Dejar atrás asuntos pendientes abrirá el camino hacia una etapa más próspera. La presencia del As de Oros anuncia abundancia, estabilidad financiera y crecimiento económico, convirtiéndote en uno de los signos más favorecidos en el dinero. En el amor, una persona del pasado podría regresar con la intención de retomar el contacto y ofrecer una nueva oportunidad. Descansar mejor y cuidar tu energía será clave para aprovechar al máximo este ciclo.

Lee el horóscopo de hoy para Geminis, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

♑ Capricornio

Desde el domingo 26 de julio comienza un periodo marcado por la prosperidad, la estabilidad y el fortalecimiento del amor propio. En el trabajo será importante poner en orden documentos o asuntos legales para que los proyectos avancen sin obstáculos y la abundancia fluya con mayor facilidad. En el amor, una persona de Tauro o Escorpión podría acercarse con intenciones serias, favoreciendo el inicio de una relación sólida o el fortalecimiento de la actual. Mantente bien hidratado y cuida de tu bienestar físico para disfrutar plenamente de esta etapa de crecimiento.