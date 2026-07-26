Cómo maquillar las cejas laminadas con gel para darles forma: paso a paso

Las cejas laminadas se han convertido en una de las tendencias de belleza más populares, ya que ayudan a crear un efecto de mayor volumen, orden y definición. Lo mejor es que no necesitas acudir a un salón de belleza para conseguir un resultado similar, pues un gel para cejas puede ayudarte a peinarlas y fijarlas fácilmente desde casa.

El laminado de cejas consiste en elevar y acomodar los vellos en una misma dirección para lograr una apariencia más poblada y uniforme. Además, este efecto ayuda a enmarcar la mirada, suavizar las facciones y aportar un acabado más pulido al maquillaje diario. De acuerdo con Maybelline, esta técnica también permite corregir visualmente zonas irregulares y conseguir unas cejas más definidas y armoniosas .

Aprende a maquillar las cejas laminadas con gel.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo maquillar las cejas laminadas con gel paso a paso

1. Cepilla las cejas hacia arriba: Antes de aplicar cualquier producto, utiliza un cepillo tipo spoolie para peinar los vellos hacia arriba y ligeramente hacia afuera. Este paso te ayudará a identificar la forma natural de tus cejas y facilitará el acabado laminado .

Antes de aplicar cualquier producto, utiliza un cepillo tipo spoolie para peinar los vellos hacia arriba y ligeramente hacia afuera. . 2. Rellena los espacios vacíos: Si tienes zonas con menos densidad, utiliza un lápiz o sombra para cejas realizando trazos finos que imiten el crecimiento natural del vello. La clave está en rellenar las cejas sin crear líneas gruesas o artificiales , para mantener un resultado natural.

Si tienes zonas con menos densidad, utiliza un lápiz o sombra para cejas realizando trazos finos que imiten el crecimiento natural del vello. , para mantener un resultado natural. 3. Aplica el gel fijador: Toma una pequeña cantidad de gel para cejas y distribúyelo desde el inicio hasta la cola. Después, peina los vellos hacia arriba para conseguir el efecto laminado. El gel fijador es fundamental para mantener las cejas en su lugar durante todo el día .

Toma una pequeña cantidad de gel para cejas y distribúyelo desde el inicio hasta la cola. Después, peina los vellos hacia arriba para conseguir el efecto laminado. . 4. Define la forma: Con la punta del cepillo, acomoda los vellos rebeldes y perfecciona el arco de la ceja. Este paso marca la diferencia entre unas cejas despeinadas y un acabado limpio, elegante y profesional.

En un video compartido por la creadora de contenido Jeamileth Doll en TikTok, se muestra cómo peinar y fijar las cejas con movimientos suaves para lograr un efecto laminado más natural y duradero, evitando que los vellos se vean rígidos o acartonados.

¿Qué errores debes evitar al maquillar las cejas laminadas?

Aplicar demasiado producto es uno de los errores más comunes al maquillar las cejas laminadas. El exceso de gel puede dejar residuos visibles, apelmazar los vellos y crear una apariencia poco natural.

También es recomendable evitar tonos demasiado oscuros. Elegir un color muy diferente al tono natural de tu cabello puede endurecer las facciones y restar frescura al rostro, especialmente si buscas un acabado juvenil.

Aprende a maquillar cejas laminadas.|Canva

Asimismo, si tienes pequeñas calvas o zonas poco pobladas, los geles para cejas con color pueden ser una excelente opción para aportar volumen visual y disimular imperfecciones. Según Cosmopolitan España, este tipo de productos ayuda a mejorar notablemente la apariencia de las cejas sin necesidad de recurrir a tratamientos más complejos.