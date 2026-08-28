¿Qué sería de un nieto sin el amor incondicional de su abuelo? Este 28 de agosto se conmemora el Día del Abuelo en México, una fecha destinada a honrar y reconocer el papel de los adultos mayores dentro de la familia y la sociedad en general. No dejes que esta fecha tan especial pase por alto y felicita a ese ser querido con una postal y un mensaje bonito. Aquí te compartimos 5 imágenes para compartir y enviar a tus abuelos en su día.

También te puede interesar: Día del Abuelo 2026: 3 postres fáciles y rápidos para regalar y sorprender a tus abuelos

5 imágenes para felicitar a tus abuelitos este Día del Abuelo 2026

Checa estas 5 imágenes para descargar y compartir con tus abuelitos. Elige la que más te guste, descárgala y envíala a esa persona especial:

1.

| Crédito: Pinterest

2.

| Crédito: Pinterest

3.

| Crédito: Pinterest

4.

| Crédito: Pinterest

5.

Frases bonitas y cortas para compartir y dedicar el Día del Abuelo

También te compartimos 10 frases bonitas y cortas para que acompañes las postales con un mensaje emotivo y lleno de amor:



No hay palabras para medir el amor de un abuelo. Los amo

Cada segundo a su lado es una lección de vida. Gracias por tantos abrazos al corazón

Son la mezcla perfecta de amor, paciencia y momentos felices. Feliz día, abuelos

El verdadero hogar está con ustedes. Feliz Día, abuelos. Los amo hoy y siempre

Hay personas que dejan huellas imborrables en el alma y son los abuelos. Feliz Día

Eres mi persona favorita. Gracias por tantas enseñanzas y recuerdos juntos. Te amo

Abuelito (a), gracias por ser mi lugar seguro. Te amo con todo mi corazón

Feliz Día a mi persona favorita. Tu amor es mi refugio. Te amo, abuelo

Gracias por cada historia, consejo y abrazo. Feliz Día del abuelo, te adoro

Tu vida es un tesoro que ilumina mi camino. Gracias por tanto, abuelos. Los amo

¿Por qué se celebra el Día del Abuelo en México? Origen y significado

La celebración del Día del Abuelo fue instaurada en 1983 para reconocer la labor de los adultos mayores en el núcleo familiar, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretara agosto como el mes de la vejez. En este día se busca reconocer el amor y la sabiduría de todos los abuelitos en México.

¡Feliz Día del Abuelo!