Ideas DIY: Aprende a transformar latas de verduras en macetas originales con taparroscas

Nuestro jardín es una parte importante del hogar y para muchas personas se trata de un espacio que beneficia a nuestra salud mental. Es por eso que cada vez son más los que incursionan en prácticas como la jardinería.

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Sin embargo, otras prácticas como las manualidades y las ideas DIY se destacan entre los hábitos que son señalados como promotores de bienestar. Al respecto, hoy te proponemos avanzar con un proyecto DIY que se relaciona con la jardinería.

De latas de verduras a macetas

Las ideas DIY hacen referencia a la posibilidad de crear nuestros propios objetos decorativos y en esta oportunidad el proyecto que se detallará es la transformación de latas de verdura en macetas con taparroscas.

Transformar este tipo de recipientes metálicos de cocina en un contenedor ecológico para plantas es un proyecto creativo que permite aprovechar elementos que frecuentemente van a la basura. Por lo tanto, esta idea DIY de seguro te gustará.

¿Cómo hacer macetas con taparroscas?

Para llevar a cabo la creación de macetas originales necesitarás una lata pequeña de verduras vacía, desinfectada y sin etiquetas, acompañada de aproximadamente 30 a 40 tapas de plástico de diversos colores.

Además, se requiere una pistola con barras de silicona caliente, un clavo junto a un martillo para perforar, pinzas para suavizar posibles bordes filosos y, de manera opcional, un par de cordones si deseas suspender la maceta. Finalmente, debes seguir los siguientes pasos para que esta idea DIY pronto adorne tu jardín:

Paso a paso