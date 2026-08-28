Ideas DIY: Aprende a transformar latas de verduras en macetas originales con taparroscas
Ideas DIY. Paso a paso para hacer una maceta casera reciclada con una lata de verduras.
Nuestro jardín es una parte importante del hogar y para muchas personas se trata de un espacio que beneficia a nuestra salud mental. Es por eso que cada vez son más los que incursionan en prácticas como la jardinería.
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Sin embargo, otras prácticas como las manualidades y las ideas DIY se destacan entre los hábitos que son señalados como promotores de bienestar. Al respecto, hoy te proponemos avanzar con un proyecto DIY que se relaciona con la jardinería.
De latas de verduras a macetas
Las ideas DIY hacen referencia a la posibilidad de crear nuestros propios objetos decorativos y en esta oportunidad el proyecto que se detallará es la transformación de latas de verdura en macetas con taparroscas.
Transformar este tipo de recipientes metálicos de cocina en un contenedor ecológico para plantas es un proyecto creativo que permite aprovechar elementos que frecuentemente van a la basura. Por lo tanto, esta idea DIY de seguro te gustará.
¿Cómo hacer macetas con taparroscas?
Para llevar a cabo la creación de macetas originales necesitarás una lata pequeña de verduras vacía, desinfectada y sin etiquetas, acompañada de aproximadamente 30 a 40 tapas de plástico de diversos colores.
Además, se requiere una pistola con barras de silicona caliente, un clavo junto a un martillo para perforar, pinzas para suavizar posibles bordes filosos y, de manera opcional, un par de cordones si deseas suspender la maceta. Finalmente, debes seguir los siguientes pasos para que esta idea DIY pronto adorne tu jardín:
Paso a paso
- Acondicionar el envase: Lava muy bien la lata, déjala secar por completo y aplana cualquier borde peligroso del metal usando las pinzas.
- Crear el drenaje: Perfora varios agujeros en la base del recipiente con el clavo y el martillo para permitir la salida del agua sobrante.
- Planificar el diseño: Organiza las tapas de plástico según la combinación de colores que desees aplicar sobre la superficie.
- Pegar las tapas: Adhiere las piezas con silicona caliente desde la base hacia la parte superior, colocándolas de forma intercalada para cubrir mejor los espacios.
- Asegurar la estructura: Deja enfriar el pegamento y repasa los puntos donde las tapas necesiten un refuerzo adicional.
- Plantar y finalizar: Agrega la tierra, acomoda las raíces de la planta dejando espacio libre para el riego y retira los sobrantes de pegamento antes de colocar la maceta en su lugar final.