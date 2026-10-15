Mientras que en México usamos herrería por seguridad y estilo, en Europa las ventanas ni siquiera tienen cortinas por esta sorprendente razón

Si has visto fotografías de casas en Europa, quizá hayas notado que algunas ventanas permanecen descubiertas, sin cortinas ni persianas. Mientras que en México la herrería suele combinar seguridad y diseño, en ciudades como Ámsterdam existe una tradición de dejar entrar la luz natural y mantener los interiores a la vista. Esta costumbre está relacionada con factores culturales, históricos y una manera distinta de entender la privacidad.

De acuerdo con Arquitectura y Diseño, la ausencia de cortinas en algunas viviendas de Ámsterdam se explica por dos motivos: la importancia de la luz natural y una antigua concepción de la transparencia en la vida doméstica. Sin embargo, no significa que todas las casas europeas carezcan de cortinas, sino que esta práctica es más común en determinados barrios neerlandeses.

¿Por qué algunas casas de Ámsterdam no tienen cortinas?

1. Una tradición relacionada con la transparencia y la confianza

Una de las explicaciones más conocidas se relaciona con la tradición protestante calvinista, que influyó en la historia de los Países Bajos. Según esta interpretación, mantener las ventanas descubiertas simbolizaba que no había nada que ocultar y que la vida familiar podía mostrarse abiertamente. Aunque esta explicación es popular, las razones actuales también dependen de las costumbres y preferencias de cada hogar.

2. Aprovechar al máximo la luz natural

En los Países Bajos, los días nublados y las temporadas con pocas horas de sol hacen que la iluminación natural sea especialmente apreciada. Por eso, los ventanales amplios y las habitaciones luminosas tienen un papel importante en muchas viviendas. Prescindir de cortinas gruesas permite que la luz entre sin obstáculos y crea interiores visualmente más abiertos.

Luz natural en las ventanas.|(Especial)

3. ¿Por qué en México usamos herrería en las ventanas?

En México, las protecciones metálicas cumplen una función práctica: añadir una barrera física frente a posibles intrusiones. Además, sus diseños geométricos y ornamentales pueden convertirse en un elemento decorativo de la fachada.

A diferencia de esta práctica, en algunas viviendas neerlandesas se priorizan las ventanas despejadas. La herrería responde tanto a necesidades de seguridad como a preferencias estéticas, aunque las decisiones dependen de cada vivienda y su entorno.

4. La alternativa europea a las cortinas tradicionales

De acuerdo con El Cronista, una alternativa que ha ganado atención son las cortinas blackout autoadhesivas, que se colocan directamente sobre el vidrio para bloquear la luz sin instalar barras ni perforar paredes. Son una opción práctica para habitaciones donde se necesita oscuridad o para espacios minimalistas.

La alternativa europea a las cortinas tradicionales.|(Especial/Canva)

¿Se puede aplicar esta tendencia en las casas mexicanas?

Si te gusta el estilo europeo, puedes mantener las ventanas despejadas durante el día y utilizar persianas enrollables o cortinas ligeras cuando necesites privacidad. También puedes combinar herrería sencilla con cristales que permitan aprovechar mejor la iluminación.

La clave está en encontrar un equilibrio entre luz natural, privacidad, protección y estilo. Así puedes incorporar elementos de esta tendencia sin renunciar a la seguridad ni a la comodidad de tu hogar.