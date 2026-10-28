Mezclar bicarbonato con orégano: para qué sirve y por qué se recomienda

El bicarbonato de sodio es un elemento muy utilizado para diversos objetivos en el mundo de la limpieza. Una de las mezclas que se ha viralizado es la de combinarlo con orégano para poder eliminar los malos olores y aromatizar espacios cerrados.

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Es una mezcla muy utilizada debido a que ofrece una solución de bajo costo y libre de químicos para poder quitar esos aromas que no son nada agradables. Aquí te vamos a contar todo sobre esta combinación.

¿Cuáles son los beneficios de combinar bicarbonato con orégano?

Como mencionamos anteriormente combinar bicarbonato de sodio con orégano funciona como un remedio casero y ecológico para poder eliminar malos olores como así también para aromatizar espacios cerrados.

Es una gran opción para el característico olor a encierro, la humedad y combatir la proliferación de microorganismos. En definitiva, sus beneficios son:



Neutralizar olores: A diferencia de los productos comerciales que solo tapan el olor, esta mezcla altera y destruye los compuestos que causan las emanaciones desagradables.

Absorber la humedad: Es una mezcla ideal para evitar que se acumule el vapor de agua en rincones pequeños por lo que contribuye a que no aparezca el moho.

Aromatizar de forma natural: La aplicación del orégano lo que hace es liberar una fragancia agradable que no necesita de perfumes artificiales.

Ahuyentar insectos: El aroma intenso de los compuestos del orégano resulta molesto para algunos insectos, actuando como un repelente suave.

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Los ingredientes de esta mezcla actúan de la siguiente manera:

Bicarbonato de sodio: Es una sal alcalina higroscópica. Regula el pH ambiental absorbiendo los ácidos y bases volátiles que huelen mal, al mismo tiempo que atrapa el exceso de humedad.

Orégano seco: Es un ingrediente que está compuesto de carvacrol y timol que aportan aroma herbal, pero también poseen propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales.

Los lugares donde puedes colocarlos son:



Zapateros

Placares y armarios

Alacena

Cubos de basura

¿Cómo preparar la mezcla?

Debes usar 3 cucharadas de bicarbonato por cada 1 cucharada de orégano seco. Mezclas los ingredientes en un frasco pequeño y luego lo pones en un recipiente abierto o en una bolsita de tela porosa.