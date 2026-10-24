Elimina el moho de la cortina de baño con este infalible ingrediente de cocina

La limpieza y el mantenimiento del orden en el hogar es algo clave para que podamos evitar la presencia de insectos, de humedad o de moho. Esto hace referencia a un tipo de hongo microscópico que crece en forma de filamentos y que se puede propagar de diversas formas. Uno de los lugares donde puede aparecer con frecuencia el moho es en la cortina del baño, y es por este motivo, que te vamos a compartir el efectivo ingrediente de cocina que te ayudará a eliminarlo sin acudir a productos químicos.

No hay dudas que el baño es uno de los lugares donde es habitual que se acumule el moho, no solo en los azulejos sino también en la cortina, y que su mal olor puede propagarse e incluso atraer a varios insectos. Además, este sector está permanentemente expuesta a factores que harán que aparezca el moho o la humedad y que puede traer severas consecuencias.

¿Se rompió la alianza? Niurka e Ivonne protagonizan PELEA y la actriz podría dejar a los disfuncionales

El motivo por el cual aparece el moho en la cortina del baño es a la combinación constante de humedad, calor, falta de ventilación y esto creará un ambiente ideal para que las esporas y hongos se reproduzcan y se instalen; y hay que sumar que en el baño hay poca ventilación. A su vez, las esporas de hongo tienen la capacidad de expandirse en un período corto y por eso, hay un ingrediente de cocina que será efectivo para dejarlo reluciente.

Cuál es el ingrediente de cocina que podrás usar para eliminar el moho de la cortina

El mejor ingrediente para eliminar el moho de la cortina de baño es el vinagre blanco, considerado como el gran aliado de limpieza, y que es apta tanto para cortinas de tela como de plástico y su poder de acción se debe a una composición química y es que posee entre 3 y 5% de ácido acético. El procedimiento será muy fácil y te quedarán relucientes.

Paso a paso para eliminar el moho de la cortina