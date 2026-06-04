Paw Patrol es una de las series favoritas de los niños y la cual les deja un gran aprendizaje. Es por ello que a más de uno le gusten los personajes de la “Patrulla Canina” y quiera adornar su cuarto con la caricatura. Si quieres sorprender al más pequeño de la familia, puedes hacerle cojines, pero sin utilizar máquinas de coser. Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para crear muñecas de fieltro fáciles en casa.

Para estas ideas de cojines de Paw Patrol solo necesitarás una buena aguja, mucha imaginación y tiempo para coser a mano. No obstante, hay una opción en la que incluso pueden participar los niños, con el objetivo de que estimulen su creatividad y desarrollen su motricidad. Manualidades de Pocoyó: 5 ideas para hacer muñecas de crochet para niños.

Las ideas para hacer cojines de Paw Patrol sin máquinas de coser

1. Cojines estampados: Esta opción es una de las más fáciles y que no te tomará mucho tiempo. Para ello, puedes comprar fundas lisas, las cuales puedes pintar junto con tu hijo, a fin de estimular su creatividad y capacidad motriz. Para finalizar, agrégales relleno de algodón y cose los extremos para cellar.

Manualidades de Paw Patrol: cómo hacer cojines sin máquinas de coser|Pinterest

2. Sin costuras: Este tipo de cojines lleva nudos en lugar de costuras. Para ello debes colocar tiras de tela al borde, para después amarrarlos para sellar.

Manualidades de Paw Patrol: cómo hacer cojines sin máquinas de coser|Pinterest

3. Con fieltro: Puedes hacer los cojines de uno de los personajes principales, como es el caso de Chase. Para ello, recorta dos piezas iguales con la cara del perro policía sobre el fieltro. Posteriormente, pega las orejas, ojos y su gorro con silicón, para finalmente rellenar con algodón. Puedes utilizar pegamento para pegar los bordes o coser con aguja.

Manualidades de Paw Patrol: cómo hacer cojines sin máquinas de coser|Pinterest

4. Forma de hueso: Para ello, utiliza una plantilla de hueso y márcala sobre la tela para comenzar a recortar. Posteriormente, rellena el cojín con algodón y cose los bordes con la ayuda de una aguja.