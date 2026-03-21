5 diseños de uñas dark para la primavera

Con la llegada de la primavera la mayoría de las personas se inclinan por una manicura colorida, sin embargo, este año es la excepción por lo que los colores oscuros van a tener protagonismo.

Noticias Quintana Roo del 20 de marzo 2026

El negro y los borgoñas son uno de los más utilizados en las pasarelas de moda. El minimalismo gótico es la apuesta sofisticada para esta primavera. Es ideal para quienes buscan versatilidad.

¿Cuáles son los diseños de uñas dark?

El French Manicure invertido en Negro Mate

El francés se reinventa constantemente por lo que en este caso se reemplaza la punta blanca por un negro profundo. En cuanto a la base puede ser un tono nude translúcido para que la uña respire, manteniendo la estética primaveral. Es un estilo discreto y combinable.

Aura Nails en tonos Borgoña y Carbón

Aquí nos encontramos con las uñas aura que tienen un gran giro ya que en el centro tiene un color carbón que se difumina hacia un rojo borgoña en los bordes. Este diseño emula la energía personal y se ve hermosa bajo la luz directa del sol primaveral.

Este es un hermoso estilo.|Pinterest

Minimalismo Galáctico: Night Sky

Para este diseño se utiliza una base negra sólida a la que se le agrega toques mínimos de micro-glitter plateado o azul. Es una imitación al cielo estrellado y es muy recomendado para quienes tienen poco tiempo porque su desgaste diario no se nota.

Esto requiere de poco mantenimiento.|Pinterest

Velvet Nails en Verde Bosque Oscuro

Luego nos encontramos con las uñas terciopelo que se realiza con esmaltes magnéticos. Aquí tenemos un verde oscuro que parece negro y cuyo diseño de naturaleza se utiliza desde una perspectiva madura y lujosa. Es una textura que invita a ser observada de cerca.

Estas uñas son hermosas.|Pinterest

Abstracto gótico con espacio negativo

Por último, tenemos este diseño que utiliza trazos orgánicos en negro azabache. Pueden ser líneas que imitan ramas secas o formas geométricas abstractas. El estilo brinda ligereza para la temporada de calor.