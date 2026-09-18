3 diseños de pestañas definidas que brindan amplitud y expresividad

El rostro es nuestra carta de presentación a donde quiera que vayamos por eso, más allá de lucirlo limpio, el maquillaje cumple un rol preponderante ya que disimula imperfecciones, ayuda a resaltar la mirada y potencia nuestro estilo y personalidad.

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Los cosméticos y las técnicas para utilizarlos son el combo perfecto para complementar cualquier outfit y lucir una imagen totalmente acorde para la ocasión a la que nos enfrentamos.

¿Por qué maquillar tus pestañas?

Los expertos en belleza remarcan que todo en el rostro tiene su importancia y es por eso que existen tips y consejos para resaltarlos o imprimirle ciertas intenciones. En esta oportunidad, el foco se posa sobre las pestañas y su definición.

Maquillar las pestañas abre y amplía la mirada al instante para lucir un rostro más despierto, mientras define el contorno del ojo aportando volumen, longitud y una mayor densidad. Además, precisan desde el rubro, equilibra el maquillaje general, dando un acabado pulido y natural que enmarca la cara sin esfuerzo.

Diseños de pestañas definidas

Ante lo señalado, debemos precisar que el diseño de pestañas adecuado tiene el poder de transformar por completo la mirada, funcionando como un marco estratégico que resalta las facciones naturales del rostro.

Es por esto que hay que entender que lograr una mirada amplia y expresiva no depende únicamente de agregar volumen o longitud, sino del juego de proporciones y la distribución de las pestañas. A continuación, se presentan tres diseños clave ideados para maximizar la apertura ocular y aportar dinamismo a la expresión:

