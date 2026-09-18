3 diseños de pestañas definidas que brindan amplitud y expresividad
Pestañas definidas. Cómo lograr una mirada más grande con diseños que brindan amplitud y expresividad.
El rostro es nuestra carta de presentación a donde quiera que vayamos por eso, más allá de lucirlo limpio, el maquillaje cumple un rol preponderante ya que disimula imperfecciones, ayuda a resaltar la mirada y potencia nuestro estilo y personalidad.
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Los cosméticos y las técnicas para utilizarlos son el combo perfecto para complementar cualquier outfit y lucir una imagen totalmente acorde para la ocasión a la que nos enfrentamos.
¿Por qué maquillar tus pestañas?
Los expertos en belleza remarcan que todo en el rostro tiene su importancia y es por eso que existen tips y consejos para resaltarlos o imprimirle ciertas intenciones. En esta oportunidad, el foco se posa sobre las pestañas y su definición.
@jgl.lashes Crea diferentes mappings con un solo estilo de pestañas 🤯🙂↕️ #mappings #lashes #lashextensions #extensionesdepestañas #jglashes ♬ sonido original - JGLashes
Maquillar las pestañas abre y amplía la mirada al instante para lucir un rostro más despierto, mientras define el contorno del ojo aportando volumen, longitud y una mayor densidad. Además, precisan desde el rubro, equilibra el maquillaje general, dando un acabado pulido y natural que enmarca la cara sin esfuerzo.
Diseños de pestañas definidas
Ante lo señalado, debemos precisar que el diseño de pestañas adecuado tiene el poder de transformar por completo la mirada, funcionando como un marco estratégico que resalta las facciones naturales del rostro.
Es por esto que hay que entender que lograr una mirada amplia y expresiva no depende únicamente de agregar volumen o longitud, sino del juego de proporciones y la distribución de las pestañas. A continuación, se presentan tres diseños clave ideados para maximizar la apertura ocular y aportar dinamismo a la expresión:
- Efecto Ojo de Muñeca (Doll Eye): Este diseño sitúa las pestañas más largas en el centro del párpado, justo sobre la pupila, disminuyendo gradualmente hacia las comisuras. Al concentrar el punto de altura en la parte media, crea una ilusión óptica de redondez y verticalidad que abre la mirada de inmediato. Es ideal para ojos almendrados o caídos que buscan un aspecto más juvenil y despierto.
- Efecto Esquema Ardilla (Squirrel Effect): A diferencia del clásico ojo de gato, el estilo ardilla sigue el arco natural de la ceja, alcanzando su punto de máxima longitud justo debajo del arco y descendiendo sutilmente hacia el extremo exterior. Esta distribución curva levanta la mirada de forma orgánica, aportando una expresividad sofisticada y estructurada que se adapta muy bien a ojos encapotados o juntos.
- Efecto Kim/Espigado (Wispy Style): Caracterizado por la combinación de abanicos cortos de base con "picos" o espigas más largas distribuidas de manera uniforme a lo largo del ojo. Esta alternancia de alturas crea textura y dimensión sin saturar la línea de las pestañas. El resultado es un marco definido y con aire fresco que resalta la profundidad del ojo mediante un contraste de luces y sombras muy expresivo.