Ideas DIY: 5 ideas creativas para decorar la cocina inspiradas en Snoopy
Ideas DIY. 5 manualidades creativas para decorar tu cocina con el estilo se Snoopy de forma fácil y original.
Llega un nuevo fin de semana y las ideas DIY se presentan como una excelente opción para entretenerse en casa. Grandes y chicos pueden abordarlas ya que se tratan de manualidades muy fáciles y que no demandan de conocimientos especiales.
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“Hazlo tú mismo” es la premisa que atesoran las ideas DIY y que invitan a convertirnos en creadores. Con materiales reciclados, por lo general, esta práctica nos enseña cómo crear objetos decorativos y a darles una nueva utilidad.
Ideas DIY de Snoopy
Cuando buscamos proyectos de este tipo de manualidades podemos encontrarnos con un gran abanico de posibilidades, tanto de temas como de niveles de complejidad. En este marco, hoy la propuesta se enfoca en la decoración de nuestra cocina pero con un toque distintivo.
@.luumanualidades Respuesta a @its_.joshua2 #FrasesDeMama Manualidades de snoopy✨️🥹🫶 .lo siento si no me explico mucho 🥹 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyp #clay #snoopy #manualidades #tutorial #organizer ♬ Cute - Aurel Surya Lie
La idea DIY que te ofrecemos propone decorar tu cocina con el estilo se Snoopy, un personaje de cómic nacido en 1950 y que ha entretenido a distintas generaciones. Este personaje posee una estética muy especial que de seguro le sentará bien a este espacio del hogar.
¿Cocina inspiradas en Snoopy?
Llevar la nostalgia y el encanto de Snoopy a la cocina es una forma maravillosa de darle un toque acogedor, alegre y único al corazón de tu hogar. El estilo del personaje se adapta a la perfección a todo tipo de decoraciones, y eso es lo que buscan las siguientes 5 ideas DIY que se detallan a continuación:
- Frascos de vidrio estilo Peanuts: Reutiliza frascos de mermelada o conservas pintándolos de blanco mate o amarillo. Con un marcador permanente negro de punta fina, dibuja la cara de Snoopy en los frascos blancos y la de Charlie Brown (con su característica línea en zigzag) en los amarillos. Úsalos como especieros, para guardar cubiertos o para almacenar té y café.
- Manteles individuales estilo cómic: Consigue manteles individuales rígidos de tela o plástico liso. Utiliza pintura para tela o vinilo adherible para estampar tiras cómicas clásicas de Snoopy o la silueta de su casita roja. Para un acabado más duradero, puedes sellarlos con barniz al agua o sellador transparente líquido.
- Porta trapos y agarraderas con la casita roja: Corta una tabla delgada de madera con la forma icónica de la casita de perro de Snoopy y píntala de rojo brillante. Agrega un par de ganchos en la parte inferior para colgar los trapos de cocina. Para complementar, puedes coser o pintar telas rojas y blancas para crear agarraderas para ollas con la silueta de Snoopy descansando en el techo.
- Tabla de picar decorativa pirograbada: Toma una tabla de cortar de madera sencilla y calca un dibujo de Snoopy usando papel pasante. Utiliza un pirograbador para quemar el diseño de forma permanente sobre la madera. Es un detalle artesanal perfecto para usar como tabla de quesos o simplemente para exhibir apoyada en la pared de la cocina.
- Tazas personalizadas con frases de Snoopy: Compra tazas de cerámica blancas neutras y dibuja en ellas a Snoopy con marcadores para cerámica (como los de pintura a base de aceite). Agrega sus frases célebres sobre la comida o el café, como "I need my coffee" o "Suppertime!". Para fijar el diseño y hacerlo resistente a los lavados, hornea las tazas siguiendo las instrucciones del fabricante del marcador.