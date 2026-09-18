Viktor Frankl, psiquiatra austríaco: “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”

En la actualidad, la psicología se consolida como una disciplina fundamental para afrontar el ritmo de vida acelerado y los desafíos de la era digital. Los expertos que en ella se desempeñan cuentan con herramientas estratégicas que van desde el manejo de la ansiedad hasta la optimización de los entornos laborales.

Noticias Bajío del 17 de septiembre 2026

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar integral indispensable para que las personas desarrollen sus habilidades, afronten el estrés cotidiano y contribuyan activamente a su comunidad. Asimismo, la Asociación Americana de Psicología (APA) destaca que el uso de la ciencia psicológica no solo atiende patologías, sino que fortalece la resiliencia socioemocional y promueve entornos óptimos en la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales.

¿Quién fue Viktor Frankl?

Una gran cantidad de profesionales pueden nombrarse como referentes dentro del mundo de la psicología, y es que muchas investigaciones y experimentos lograron nutrirla. Entre ellos podemos mencionar a Viktor Frankl, un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco que es reconocido mundialmente como el fundador de la Logoterapia y el autor del clásico libro “El hombre en busca de sentido”.

Si bien conocer su vida y legado es muy interesante, algo que destacamos en esta oportunidad es que, según el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos), Viktor Frankl fue testigo y víctima de actos de antisemitismo, persecución, brutalidad, maltrato físico, desnutrición y humillación emocional.

Irónicamente, añade el informe, a través de estas experiencias, la pérdida de la dignidad y la muerte de su esposa, padres y hermano, se forjó su filosofía sobre la naturaleza humana: la búsqueda de sentido es el motor del comportamiento humano.

Viktor Frankl y una frase para reflexionar

Dentro del legado de Viktor Frankl, pueden analizarse diversas premisas y en esta ocasión ponemos de relieve su frase "Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos” con la que postula que, ante circunstancias ineludibles o tragedias sobre las que no tenemos control directo, la última libertad humana radica en la actitud con la cual decidimos afrontarlas.

Esta frase mantiene una vigencia absoluta en la actualidad, donde las personas enfrentan incertidumbres globales, crisis sanitarias, reestructuraciones laborales impulsadas por la tecnología e imprevistos personales sobre los cuales poseen un control nulo. Por lo tanto, el mensaje de Viktor Frankl funciona como un pilar en la psicología contemporánea y la resiliencia mental.