5 diseños de uñas blanco crema para lucir en verano y darle a tus manos un toque sofisticado, elegante y luminoso

El verano es el momento ideal para renovar la manicura y aportar por tonos claros que aporten luz y sofisticación a las manos, entre las opciones que nunca pasan desapercibidas está el utilizar el color blanco tono crema, un color que destaca por ser suave y versátil que se adapta a todo tipo de piel.

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Si buscas destacar tu manicura durante estos días de descanso y que destaque con cualquier look desde vestidos, conjuntos sastres y jeans estos diseños son una apuesta segura para esta temporada de días nublados y sol.

5 Diseños de uñas color blanco crema para lucir unas manos luminosas

1.- Blanco crema clásico

Uno de los diseños más comunes para destacar el blanco crema es el liso, una opción sencilla donde todas la uñas tiene una aplicación uniforme del esmalte en este tono, principalmente si su acabada es brillante lograrás una manicura limpia, delicada y luminosa, este tipo de diseños es ideal si buscas que tus manos se vean arregladas sin recurrir a tonos y diseños llamativos.

2.- Francés con punta color crema

Otra forma de reinventar un diseño es aplicar uno francés, sin embargo, en esta ocasión cambia el clásico tono blanco por una blanco crema, puedes ocupar de fondo un esmalte transparente, nude o beige con cualquiera de las opciones anteriores lograrás un resultado elegante, femenino y muy favorecedor para las manos.

3.- Blanco crema con detalles dorados

Para elevar aún más la manicura apuesta por un diseño elegante al combinar el tono blanco crema con otro esmalte en tono dorado, cre efecto mármol, aplica pequeñas líneas o incluso agrega brillos en este tono con el cual crearás un toque de lujo sin hacer que el diseño pierda su delicadeza.

4.-Efecto perlado

El acabado en tono perla es perfecto para este verano ya que ayudará a reflejar la luz y hacer que las uñas luzcan más luminosas, solo es necesario aplicar tu base en color blanco crema con efecto perlado, con ella lograrás que tus manos luzcan sofisticadas y se adapte a cualquier plan.

5.- Uñas con fondo blanco crema y pequeños diseños

Las flores, puntos, líneas e incluso pequeños brillos son detalles que se han colocado como los favoritos para las manicuras de verano y pueden incorporarse de una manera muy elegante en la suñas con base blanco crema.