¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 hoy 9 de agosto 2026?
Este domingo MasterChef 24/7 tendrá una emisión llena de mucha adrenalina pues ningún cocinero quiero irse ya que quiere formar parte de los 10 mejores de esta edición. ¿Quién logrará sibrevivir al reto de elimianción de hoy?.
Este domingo 9 de agosto MasterChef 24/7 pondrá al topo todas las emociones de los participantes que se presentarán al reto de Eliminación puesto que ninguno de ellos quiere abandonar la carrera y su sueño de ganarse los 2 millones de pesos y el anhelado trofeo que los certifica como el Chef estrella de esta temporada.
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Debido a que la cocina más famosa de México se encuentra en sus últimas semanas las exigencias de la máxima autoridad culinaria conformada por la Chef Zahie Téllez, Alfonso “Poncho” Cadena y Adrián Herrera cada día llevan al límite las técnicas, emplatados, conocimientos y sazón de los participantes, pues durante esta etapa del reality deben demostrar que tanto han avanzado y aprovechado sus clases personalizadas con Chefs de talla internacional.
¿Quién es el décimo tercer eliminado de MasterChef 24/7?
Dentro de la competencia de MasterChef 24/7 hay actualmente 11 participantes que buscan llegar a la final, sin embargo, durante esta semana solo 4 participantes lograron salvarse y asegurar su estadía una semana más dentro la cocina más famosa de México.
Debido a la salvación de Ramahá, Daniela Parra, Julio y Lancer, la lista se reduce y pone en riesgo de salir a Luis, Michelle, Antrax, Ixdit, Carmen, Claudia y Flor, debido a la participación que tengan durante el programa y hasta no conocerse las votaciones del público cualquiera de los 7 participantes mencionados anteriormente peligra en convertirse en el décimo tercer eliminado de este reality culinario.
¿Dónde ver MasterChef 24/7?
Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.
Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aquí o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+, aquí puedes acceder al feed directo de las cámaras de la casa, dormitorios y la cocina.
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