¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 hoy 9 de agosto 2026?

Este domingo 9 de agosto MasterChef 24/7 pondrá al topo todas las emociones de los participantes que se presentarán al reto de Eliminación puesto que ninguno de ellos quiere abandonar la carrera y su sueño de ganarse los 2 millones de pesos y el anhelado trofeo que los certifica como el Chef estrella de esta temporada.

Te puede interesar: Hora límite para votar HOY 9 de agosto en MasterChef 24/7 y salvar a tu cocinero favorito de la eliminación

Debido a que la cocina más famosa de México se encuentra en sus últimas semanas las exigencias de la máxima autoridad culinaria conformada por la Chef Zahie Téllez, Alfonso “Poncho” Cadena y Adrián Herrera cada día llevan al límite las técnicas, emplatados, conocimientos y sazón de los participantes, pues durante esta etapa del reality deben demostrar que tanto han avanzado y aprovechado sus clases personalizadas con Chefs de talla internacional.

¿Quién es el décimo tercer eliminado de MasterChef 24/7?

Dentro de la competencia de MasterChef 24/7 hay actualmente 11 participantes que buscan llegar a la final, sin embargo, durante esta semana solo 4 participantes lograron salvarse y asegurar su estadía una semana más dentro la cocina más famosa de México.

Debido a la salvación de Ramahá, Daniela Parra, Julio y Lancer, la lista se reduce y pone en riesgo de salir a Luis, Michelle, Antrax, Ixdit, Carmen, Claudia y Flor, debido a la participación que tengan durante el programa y hasta no conocerse las votaciones del público cualquiera de los 7 participantes mencionados anteriormente peligra en convertirse en el décimo tercer eliminado de este reality culinario.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aqu í o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+, aquí puedes acceder al feed directo de las cámaras de la casa, dormitorios y la cocina.