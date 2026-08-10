Esta es la triste razón por la que Tzasna tuvo que dejar Survivor México La Reliquia en Llamas

Tras semanas de entrega total así como de resistencia física y mental dentro de la competencia, Tzasna tuvo que abandonar de manera imprevista Survivor México: La Reliquia en Llamas . La razón de su salida conmocionó tanto a sus compañeros de tribu como a la audiencia que ha seguido de cerca su desempeño en el reality de TV Azteca.

La razón por la que Tzana abandonó Survivor México La Reliquia en Llamas

Durante la emisión más reciente, la producción del programa confirmó la salida de la atleta. La sobreviviente enfrenta un duro momento en su vida personal tras recibir la triste noticia sobre el fallecimiento de su padre, el señor Jorge Carrasco Castro, a causa de la lucha contra el cáncer.

A lo largo de su estancia en las playas dominicanas, la salud de su papá siempre fue la motivación principal de Tzasna para superar los circuitos más exigentes y las condiciones extremas del aislamiento. En diversas ocasiones, la deportista habló de la lucha de su padre, dejando en claro que el cariño de los suyos era el motor que la mantenía de pie.

Tras hacerse pública la noticia del sensible fallecimientos, las redes sociales del reality y sus propios fans se desbordaron en mensajes de condolencia y solidaridad. Aunque la aventura en Survivor México llegó a un final prematuro para ella, el valor y la entereza mostrados en la playa quedarán marcados en la memoria del programa. Hoy, la tribu entera despide a una de sus guerreras más valientes, deseándole pronta resignación frente a esta irreparable pérdida familiar.

¿Dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Puedes disfrutar Survivor México: La Reliquia en Llamas en vivo a través de la televisión abierta por Azteca UNO. También puedes verlo en línea mediante el sitio web oficial de Azteca UNO, donde está disponible la transmisión en vivo del programa. Así, los seguidores pueden elegir entre ambas alternativas para no perderse ningún desafío, estrategia o acontecimiento de esta nueva edición de Survivor México la Reliquia en Llamas.