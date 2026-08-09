A casi 20 años de la muerte de Valentín Elizalde, nuevo peritaje pone en duda un detalle clave del caso

A casi 20 años de la muerte de Valentín Elizalde, el caso del cantante vuelve a la luz por un nuevo peritaje que podría abrir otra vez una de las preguntas más polémicas alrededor del caso. Resulta que la madre del cantante localizó un documento que actualmente está bajo el resguardo de la familia, que analizaría elementos del ataque ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, después de un concierto de “El Gallo de Oro”. Aunque el documento no ha sido presentado a las autoridades, uno de los datos que ha trascendido es que pondría en duda que Tano Elizalde estuviera dentro de la camioneta durante la agresión.

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¿Por qué hicieron un nuevo peritaje?

Las dudas de la familia de Valentín permanecen y no han tenido claridad durante años, pues existen distintas versiones de lo ocurrido aquella noche. Este nuevo análisis surge de la necesidad de revisar los elementos técnicos del ataque y determinar qué versión coincide mejor con la evidencia disponible.

El documento fue localizado por Camila Valencia, madre del cantante, y posteriormente sus hijos hablaron sobre su existencia. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha revelado públicamente su contenido.

¿Qué dice el nuevo peritaje sobre Tano Elizalde?

El punto que más llamó la atención es que existe la posibilidad de que este análisis cuestione la presencia de Tano dentro del vehículo. Esto es relevante para el caso y la historia que el público conoce porque, durante años, Tano, el primo de Valentín y único sobreviviente del ataque, ha sostenido que viajaba en la camioneta y que estaba dormido cuando comenzaron los disparos.

¿El peritaje demuestra que Tano no estaba en la camioneta?

No. Al menos con la información que se ha hecho pública, no existe una conclusión oficial de las autoridades que establezca que Tano no estaba en el vehículo. Cabe mencionar que este documento no buscaría revelar quién organizó o ejecutó el ataque, sino que más bien se busca que ayude en la investigación y la reconstrucción del caso para su resolución.