Hora límite para votar HOY 9 de agosto en MasterChef 24/7 y salvar a tu cocinero favorito de la eliminación

La cocina más famosa de México está a pocas horas de decirle adiós a un participante más y formar su lista de los 10 mejores cocineros del reality culinario de esta edición y como cada semana el público tiene en sus manos el poder de ayudarle a uno de ellos a quedarse una semana más gracias a las votaciones.

Durante esta semana se presentaron varios retos donde algunos de los participantes lograron subir al balcón de la salvación, sin embargo, varios aún quedaron portando el mandil negro el cual los hace presentarse a estae domingo de eiminación, por lo que la noche del pasado viernes la producción abrió las votaciones al público y uno de los cocineros pueda salvarse durante la transmisión de hoy.

¿Quiénes son los cocineros que pueden salvarse gracias al apoyo del público?

Actualmente MasterChef 24/7 cuenta con 11 participantes de los cuales 4 se han salvado y han asegurado una semana más dentro del reality, ellos son: Ramahá, Daniela Parra, Julio y Lancer, mientras que los siete restantes se encuentran en la lista de los que pueden ser salvados por el público durante la tarde de este domingo y durante las transmisión justo antes de que nuestra conductora Claudia Lizaldi diga que se han cerrado votaciones.

Si deseas emitir tus votos pero no sabes si tu cocinero favorito porta mandil negro a continuación te dejamos la lista de los siete participantes que están en busca de quedarse una semana más para demostrar que pueden ser parte de los 10 mejores cocineros de esta edición 2026:

Luis

Michelle

Antrax

Ixdit

Carmen

Flor

Claudia

¿Cómo y dónde puedo votar por mi cocinero favorito para que no salga de MasterChef 24/7?

Para los participantes con Delantal Negro, este Domingo de Eliminación es un día decisivo, ya que sabén que puede ser su última participación dentro del reality culinario, sin embargo, en tus manos está el poder de cambiar el rumbo de su estancia gracias a tu apoyo que puedes hacer mediante la votación que aún se mantiene abierta y puede hacerla através de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí .

ecuerda que para votar tienes derecho a 10 votos gratis, estos pueden ser dados a una sola persona o ser repartidos entre varios, una vez que concluyas con el proceso, puedes recibir 10 votos extras y repetir tu votación. ¡No pierdas la oportunidad de votar!