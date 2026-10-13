5 diseños de uñas carey para lucir este otoño

El otoño trae consigo una gran cantidad de cambios en el mundo de la moda y la manicura es uno de ellos. Una de las tendencias que ha regresado es el efecto carey que sin dudas está hecho lucir hermosa en esta época del año.

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La manicura carey es muy sofisticada y versátil por lo que es una de las mejores opciones para lucir unas manos hermosas en otoño. Es por esto que aquí te dejamos los mejores diseños para que combines de la mejor manera.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas carey?

Uñas con efecto carey clásicas que triunfarán este otoño

Este diseño es ideal para las mujeres que no buscan arriesgar mucho. El diseño de uñas carey clásico es una buena opción que se destaca por su acabado glaseado.

Luce una manicura francesa con efecto carey en las puntas

Sin dudas, uno de los diseños que no pasa de moda es la manicura francesa. En este caso te traemos una versión que propone sustituir las puntas blancas por el efecto carey y mantener la base nude.

Estampado carey y marrón chocolate, una combinación perfecta para tus uñas este otoño

El estampado carey y el marrón chocolate son una combinación que no falla en el otoño. Los dos son cálidos por lo que tienen la posibilidad de combinarse de manera natural y obtener una manicura más que elegante.

Manicura mitad efecto carey y mitad transparente

Este es un diseño un poco más jugado para lucir en esta temporada. Lo que debes hacer es dejar la mitad de una uña transparente y la otra con el estampado carey para obtener un acabado original.

La manicura efecto carey más romántica: con corazones

Por último, tenemos este estilo que es una gran apuesta romántica. Los corazones en efecto carey son muy hermosos si los colocas en una base nude.

Estos diseños son realmente interesantes por lo que puedes utilizarlos en distintos momentos por su versatilidad.