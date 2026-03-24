7 diseños de uñas de catarinas para la primavera 2026; son aesthetic y atraen buena suerte

Se dice que cada vez que ves una Catarina es símbolo de buena suerte y prosperidad, por lo que llevarlas en diseños de uñas en esta primavera puede ser algo perfecto para atraer buena vibra, además de que te verás coqueta y aesthetic con diseños que serán tendencia.

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Diseños de uñas de catarinas: Perfectos para primavera 2026

La manicura perfecta para las chicas que aman el estilo femenino: Debes llevar una base nude y sobre ella diseños a mano alzada de flores y catarinas, puedes acompañarlo con algún par de abejas.

Para lucir las manos refinadas y clásicas, opta por estos diseños de punta francesa con polka dots, una flor en 3D y sobre ella, una pequeña catarina. Te recomendamos no saturar el diseño para que siga siendo clásico.

Si lo tuyo es la creatividad, este diseño de manicura es perfecto para ti, ya que combina varios efectos desde un polka dots, aplicaciones de perlas y cat eye; sin embargo, el toque ideal esta en la uña con punta francesa y una diminuta catarina.

La punta francesa es un clásico que jamás pasará de moda, ya que se ve aesthetic y si eliges los colores perfectos puedes lucir refinada. Para este diseño te sugerimos la punta en tono amarillo mantequilla con polka dots cafés y en relieve una sola catarina.

Para las mujeres que buscan verse femeninas y estar cómodas al mismo tiempo, este diseño de uñas cortas es el ideal, llévalas cortas y redondas con algunas margaritas, así como las catarinas diminutas.

Si eres amante del estilo vintage, este es el diseño de uñas que debes elegir para esta primavera. Utiliza una base nude, para la punta francesa opta por un color blanco y a mano alzada lleva hojas, fresas, catarinas y algunas aplicaciones de perlas.

Este último diseño de uñas es perfecto para combinar con cualquier outfit. Se trata de un estilo cómico en el que el contorno de la punta francesa y el trabajo a mano alzada de la catarina es impresionante y llamativo.