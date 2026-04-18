5 diseños de uñas verde menta ideales para la primavera

El verde es un color muy lindo y amplio en su gama, pero siempre lo asociamos con la naturaleza ya que transmite seguridad y armonía. En esta primavera el verde menta es el que se impone como una opción fresca y luminosa para tu manicura.

Noticias Nayarit del 17 de abril 2026

Además, este color ayuda a mantener la elegancia. Puedes combinarlo con looks en tonos tierra y neutros claros. También puedes usarlo con colores pastel, como amarillo, azul, lila y, por supuesto, rosa.

¿Cuáles son los diseños de uñas verde menta en tendencia?

Manicura francesa

La manicura francesa es un clásico que no pasa de moda, pero que se va reversionando para adaptarse a distintas tendencias. En este caso tenemos una base natural que lleva un trazo en tono verde menta que puede ser del grosor que elijas. También puedes optar por cubrir la uña de dos dedos con el esmalte verde y añaden unos puntitos dorados que le dan ese toque de joya tan elegante.

Polka dots nails

Otra de las técnicas que se ha impuesto en esta temporada es la polka dots nails o lunares. Puedes lucir en uñas completas, en la punta como unas french nails o en una sola uña. Menta y chocolate se intercalan creando un contraste muy armónico con puntos diminutos.

Diseño floral

Las flores no pueden faltar en la primavera. Puedes utilizar uñas con base blanquecina, una dosis de verde menta difuminado hacia las puntas y algunas flores en tonos rosas en lugares estratégicos.

Uñas efecto aura

Este efecto no pasa de moda por lo que puedes jugar con los tonos de verde para logar un efecto de menta y manzana. El verde menta se usa como base en uñas completas y francesas, mientras que el tono más intenso se aplica para crear el efecto aura, tanto en el centro de las uñas como en las puntas.

Cat eye y flores 3D

Por último, tenemos los detalles en 3D que son una gran opción. Utiliza tonos suaves y flores pequeñas, además de hilos dorados muy finos. El rosa y el verde en acabado ojo de gato se ven elegantes y, a la vez, modernos.