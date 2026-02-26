Los 5 diseños de uñas en color verde pastel que puedes usar en la primavera 2026

Los diseños de uñas en color verde pastel son una gran alternativa para llevar, debido a que es una tonalidad elegante que podemos llevar en nuestras manos sin ningún tipo de inconveniente, además de usar estilos diferentes para embellecer las manos.

Para que luzcas una manicura espectacular en la primavera 2026, te detallaremos algunos estilos que puedes emplear en tus manos, ideales para embellecer tus manos durante la semana.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Para la primavera 2026, con el cambio del clima, es un gran momento para poder adoptar un estilo más tropical, no solo en la moda que usamos, sino también en nuestra manicura. Por lo que considera usar los siguientes diseños de uñas en color verde menta, un estilo elegante y único para usar:

Marmoleado : Para hacerlo divergente, con ayuda de un pincel sobre una base de verde claro, vamos a colocar blanco con un verde azulado; va a darle un aspecto único.

: Para hacerlo divergente, con ayuda de un pincel sobre una base de verde claro, vamos a colocar blanco con un verde azulado; va a darle un aspecto único. Verde que flores : Encima del color base, vas a dibujar solamente dos margaritas en cada uña; además de lucir elegante, va a ser un estilo femenino, ideal para la estación del año.

: Encima del color base, vas a dibujar solamente dos margaritas en cada uña; además de lucir elegante, va a ser un estilo femenino, ideal para la estación del año. Baby Boomer : En dicho efecto, vamos a sustituir el blanco por el verde, generando su degradado hacia la cutícula.

: En dicho efecto, vamos a sustituir el blanco por el verde, generando su degradado hacia la cutícula. Discreto y bonito : El efecto glazed en cualquier tono nunca falla; aquí no será la excepción, vas a lucir una manicura brillante y minimalista.

: El efecto glazed en cualquier tono nunca falla; aquí no será la excepción, vas a lucir una manicura brillante y minimalista. Efecto 3D: Para algo más llamativo, puedes optar por colocar efectos en 3D para crear flores primaverales.

¿Qué tipo de uña es la más elegante?

Aunque todas las uñas pueden ser elegantes, hay una que se destaca sobre las demás: las ovaladas y almendradas suelen ser las más usadas, debido a que logran suavizar las manos, además de otorgar un aspecto más clásico y femenino.

Aun así, todas las formas pueden resultar elegantes; todo va a depender de los diseños de uñas que lleves. No esperes más y emplea los estilos en color verde menta que te acabamos de compartir para usar en la primavera 2026, los cuales te van a encantar notablemente.