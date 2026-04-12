10 diseños de uñas coreanas doradas y plateadas
Conoce los 10 mejores diseños de uñas coreanas que puedes usar en doradas o plateadas, alternativas modernas que van a realzar tu manicura de la semana
Los tonos dorados y plateados son buenas recomendaciones cuando estamos buscando opciones elegantes; existen muchas alternativas a escoger. Actualmente, los diseños de uñas coreanas son la tendencia, pero pensamos que solamente usan estilos sobrios, pero no es así, ya que podemos incluir tonalidades metálicas sin problema.
“Los estamos masacrando”: Azules lanzan fuerte mensaje contra Rojos en Exatlón México
Para que puedas lucir unas manos elegantes, te vamos a compartir 10 estilos diferentes en los tonos metálicos que mencionamos al inicio, alternativas que te van a encantar.
¿Qué diseños de uñas coreanas usar?
Consultamos con el Modo IA de Google, quien nos detalla que podemos usar dorados y plateados en los diseños de uñas coreanas, siendo grandes alternativas para lucir unas manos elegantes y llenas de elegancia. Estas son sus recomendaciones:
- Gold Foil: En una base rosa claro o translúcida, se aplican láminas de ojos para un look lujoso y orgánico.
- Plateado aurora: En polvos cromo perlados se coloca para darle un aspecto de aurora boreal.
- Líneas abstractas: Diseños minimalistas con gel de construcción; agrega el efecto cromo.
- Punta francesa cromada: Un clásico francés con un efecto metálico reflejante.
- Piedras y cristales geométricos: El uso de joyas miniaturas plateadas en una base “nude”.
- Blush nails: Añadimos copos plateados o glitter fino en las orillas.
- Gotas de agua 3D en cromo: El efecto metálico le dará un look moderno.
- Celestial plateado: Colocan lunas, soles o estrellas en cromo plateado.
- Marmoleado: En una base blanca o rosada, se agregan líneas para imitar el material.
@nailsbycaroline_ those gold foil feels #nails #naturalnails #nailvideos #biabnails #nailinspo ♬ Watermelon Sugar X Seaside - Vazer
¿Cómo saber si te favorece el plateado o dorado?
Entre los usuarios ha surgido la principal duda sobre qué tono metálico favorece más a su piel, los plateados o los dorados. Si tus venas se ven verdes, se recomienda el uso del dorado debido a que tienes un subtono cálido. Pero si tienes un tono azul o morado, entonces eres fría y te conviene la plata.
Si eres afortunada en tener venas de un color azul y verde, difícil de diferenciar, entonces tienes suerte, debido a que eres neutra y ambos colores metálicos te van a favorecer. Así podrás escoger el mejor diseño de uñas coreanas que le aporte vida y juventud a tu manicura.
@appoc75 Trying bridal nails part III ✨ Chrome French nails with crystals #nails #bridalnails #bridalnailart #akl #nailinspo #auckland #weddingnails ♬ original sound - Brooke✝️