6 diseños de uñas inspiradas en la playa para lucir este verano

Las manicuras de este verano no buscan llamar la atención, sino optar por estética más limpia. Así que es los diseños de uñas se inclinan por el minimalismo con opciones sencillas, elegantes y con detalles sutiles.

Noticias Veracruz del 14 de julio 2026

Esto no significa que debas renunciar a la creatividad, sino que debes encontrar el equilibrio entre un diseño especial y un acabado natural que funciona en cualquier ocasión.

¿Cuáles son los diseños de uñas de este verano?

Efecto ojo de gato

Este es uno de los preferidos ya que se ha mantenido en el tiempo. En el verano lo puedes combinar con tonos que resalten tu bronceado. Puedes optar por un degradado azul para recordar al mar y agregarle algunos detalles como estrellas de mar para que sea una auténtica postal de vacaciones.

Uñas francesas con flores

Las francesas son un clásico que se va reinventando constantemente. Para este verano puedes optar por una base pastel para colocar sobre ella unas flores en azul más intenso para crear un contraste delicado. Es ideal para llevar en las vacaciones.

Flores multicolor

En este caso puedes combinar varias tonalidades en las uñas y añadir un color más intenso como puede ser el burdeos que es muy favorecedor. Puedes llevar a cabo la manicura francesa o con flores del mismo tamaño.

Estrellas de mar

Otra opción es llevar una base rosa o nude, pero agregarle pequeñas estrellas de mar en esmalte dorado. Colocadas en distintas zonas de la uña, aportan un toque especial inspirado en el mar sin recargar el diseño.

Uñas degradadas + conchas en 3D

No hay mejor combinación que un efecto degradado con unos detalles en 3D. Utiliza los colores que te recuerden al mar como los azules, turquesas o blancos luminosos. Para elevar el diseño, las conchas en 3D aportan volumen de una manera discreta.

Flores en 3D

Por último, tenemos estos diseños que tiene un efecto aura nails en distintas tonalidades de rosa. Complementa con una flor en 3D sobre una de las uñas para darle un toque original.