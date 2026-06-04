Surge el fandfom de “Los chicos del sazón” de MasterChef 24/7: INTEGRANTES y más detalles

Un nuevo fandom de MasterChef 24/7 surgió en las redes sociales de nuestro querido cocinero Ricardo y está listo para romper corazones entre las internautas... ¡conoce a "Los chicos del sazón", 3 cocineros que quieren conquistar a la estufa y a la fanaticada virtual!

¿Quiénes son "Los chicos del sazón" de MasterChef 24/7?

Hace unos días, surgió una publicación en el Instagram oficial de Ricardo en donde se propuso la creación de "Los chicos del sazón", 3 cocineros que se volvieron muy populares en redes y que ahora buscan tener un mayor apoyo de sus seguidores ya que la competencia está cada vez más dura.

¿Pero quiénes son "Los chicos del sazón"? ¡Tienen nombre, apodo y hasta características especiales! De acuerdo con la publicación de las redes de Ricardo, son ellos tres:

LUIS ES "BOMBÓN": El corazón del equipo, siempre listo para ponerle buena vibra a cualquier reto.

LANCER ES "CHISPAS": Intensidad, carácter y energía; donde está él, siempre pasa algo.

RICARDO ES “SOMBRERÓN”: Orgullosamente ranchero, terco para rendirse y siempre dispuesto a dar la batalla hasta el final.

"Juntos forman Los Chicos del Sazón: una pizca de amistad, una cucharada de locura y toneladas de ganas de ganar", se lee en la publicación que hasta el momento acumula casi 400 Me Gusta y bastantes comentarios.

Ya sea por sus controversias o por su actitud divertida, Luis, Lancer y Ricardo han ganado mucha popularidad entre los fans de MasterChef 24/7 y, por ello, no nos extraña que haya surgido esta propuesta tan curiosa que, tal vez, se convierta en un éxito viral.

¡Qué te parece! ¿Te unirías al Team Sombrerón, al Team Bombón o al Team Chispas? La competencia en MasterChef 24/7 salió de las pantallas y se trasladó a las redes sociales para convertirse en todo un fenómeno en donde hasta nuevos fandoms hay y eso, claro, le da un nuevo toque de emoción.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?