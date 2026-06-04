Los 5 diseños de uñas que pasaron de moda y ya no se usan este verano

Varios diseños de uñas que fueron protagonistas durante los últimos años perderán fuerza este verano 2026. Las tendencias actuales favorecen manicuras más limpias, elegantes y fáciles de mantener.

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Por su parte, los estilos excesivamente recargados, los contrastes muy marcados y ciertos acabados artificiales comienzan a desaparecer de los salones de belleza. Esto no significa que estén prohibidos, sino que han dejado de ser la referencia principal de la manicura en esta temporada.

Los expertos coinciden en que la nueva estética apuesta por el llamado quiet luxury aplicado a las uñas: menos artificio, más sofisticación y una apariencia saludable. Estos diseños de manicura ya pasaron de moda.

Diseños de uñas que ya no serán tendencia en el verano 2026

Uñas XXL extremadamente largas: aunque siguen teniendo seguidores, las longitudes exageradas han cedido terreno frente a formas más prácticas como las ovaladas, almendradas cortas y squoval. Decoraciones sobrecargadas en todas las uñas: cristales, relieves, charms y aplicaciones excesivas en cada dedo han sido reemplazados por detalles estratégicos y minimalistas. Neón flúor en bloque: los tonos fluorescentes que dominaron algunos veranos recientes han perdido protagonismo frente a colores más sofisticados como el amarillo mantequilla, el champagne perlado o el rojo cereza. Diseños con contrastes demasiado marcados: combinaciones muy agresivas entre blanco puro y negro intenso o bloques de color excesivamente definidos ya no lideran las tendencias. Uñas completamente mate: los acabados sin brillo han sido desplazados por esmaltes con efecto glazed, nacarado, perlado o brillo cristalino que aportan luminosidad a las manos.

La manicurista internacional Marian Newman, considerada una de las figuras más influyentes del sector, ha señalado en diversas publicaciones que las tendencias actuales buscan uñas que transmitan salud, cuidado y elegancia natural. Por su parte, la experta editorial Michelle Humphrey destaca que las clientas están optando por manicuras más versátiles y atemporales.

¿Qué diseños de uñas serán tendencia en el verano 2026?

Mientras algunos estilos pierden popularidad, otros ganan terreno gracias a su capacidad para adaptarse a distintos gustos y edades. Según Vogue, el verano estará marcado por manicuras que combinan naturalidad y sofisticación. Entre las principales tendencias destacan:



Uñas milky o efecto lechoso

Manicuras perladas y nacaradas

Francesas minimalistas y micro french

Diseños en tonos champagne, rosa agua y amarillo mantequilla

Efectos glazed y acabados luminosos

Nail art discreto con puntos, líneas finas y detalles delicados

De esta manera, las uñas actuales buscan complementar el estilo personal sin convertirse en el centro absoluto de atención. La idea es lograr una apariencia cuidada, moderna y elegante. Los diseños exagerados y los acabados artificiales pierden protagonismo frente a propuestas refinadas, luminosas, versátiles y fáciles de llevar.