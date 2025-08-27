Conoce el significado de los colores del ojo turco

El ojo turco es un amuleto de protección ampliamente conocido, dentro de las creencias se piensa que sirve para alejar el mal de ojo y las malas energías a quien lo porte. Aunque el más conocido es el azul, cuenta con otros colores que tienen otro significado y función.

Para que sepas más al respecto, te explicaremos cuáles son sus definiciones, utilidad y la forma en que puedes activar su poder. Entonces quédate para que descubras toda la información que requieres al respecto.

¿Qué significado tienen los colores del ojo turco?

El ojo turco se le conoce como Nazar o piedra del mal de ojo, ahora es muy fácil poder encontrar la figura en todos lados, convirtiéndose en un amuleto de protección que muchas personas emplean en su día a día. Ya sea que lo coloquen en forma de adorno en la casa o llevándolo como un accesorio.

Aunque el azul es más conocido, es posible encontrar el amuleto en otros colores, donde cada uno de ellos tiene una intención diferente. Por lo que es importante que los usuarios conozcan su significado al momento de adquirirlo:

Azul: Buenas energías

Negro: Fortaleza

Rojo: Poder

Azul cielo: Verdad y pureza

Amarillo: Energía

Verde: Esperanza

Morado: Quita obstáculos

Rosa Amor

Blanco: Riqueza

Naranja: Creatividad y fuerza de voluntad

¿Cómo activar las propiedades del ojo turco?

Antes de activar su poder, es fundamental hacer una limpieza energética, puesto que rápidamente absorbe la energía de los demás. Proceso que debes hacer al comprarlo o al ser regalado por alguien más, realiza lo siguiente:

En un cuenco coloca sal marina y llena con abundante agua. Pasa un incienso o palo santo encendido por encima, realizando círculos. Visualiza en tu mente la imagen de eliminar todo el mal que haya absorbido. Coloca tu amuleto de protección y ubicarlo bajo el rayo del sol. Espera todo un día, pasado el tiempo sacamos del líquido. Para activar su poder, pasarlo por una vela blanca o sahumerio en movimientos circulares y coloca tus cuarzos favoritos. Al hacerlo, visualiza lo que deseas, que te proteja ante todo mal.

El proceso de limpieza y activación del ojo turco, varía dependiendo cada persona, por lo que puedes optar por muchas alternativas que se adapten a ti. Ahora ya conoces cuál es el significado de los colores de un amuleto.