5 diseños de uñas ‘mojito nails’ que debes usar en la primavera

Los diseños de uñas que hacen referencia a coctelería se han convertido en una tendencia en los salones de belleza, debido a que son estilos creativos que rápidamente se fusionan con la estación de la primavera, al ser juveniles y refrescantes.

Es así que te vamos a compartir los estilos de ‘mojito nails’, una gran alternativa de la que poco se habla, opciones que te harán lucir espectacular en cualquier momento de la semana.

¿Qué diseños de uñas son toda una tendencia?

En la actualidad hay muchas opciones de diseños de uñas con el estilo ‘mojito nails’ que podemos usar, alternativas innovadoras que se adaptan a los gustos de todos. Si deseas usarlas en primavera, te recomendamos las siguientes opciones:

Traslúcido y con cítricos: Para algo creativo, puedes pedir que te agreguen en el dedo anular y meñique un verde translúcido, mientras que a los demás incorporen dibujos de limones.

Lavanda mojito: En algunas uñas coloca un glitter morado, mientras que en otras agrega una rodaja de limón con gel en 3D. Puedes añadir flores secas moradas.

French nails en verde: Para algo más discreto, puedes pedir que te coloquen un francés en verde intenso.

Mint Mojito: Para algo más sencillo, puedes colocar el color liso verde menta para lucir algo más discreto pero con mucho color.

Diseños minimalistas: Ya sea en todas tus uñas o solo en el dedo anular, puedes incorporar un dibujo de un vaso de mojito, ideal para quienes desean usar algo creativo.

¿Qué lleva un mojito?

Los ‘mojitos nails’ se basan en el conocido cóctel que tiene el mismo nombre, una bebida cubana que se destaca por tener ron blanco, azúcar, hierbabuena, limón y agua gasificada; se destaca por ser una combinación única y refrescante, siendo una gran opción.

Aunque el sabor tradicional es ácido por el uso del cítrico, en la actualidad se han creado varias opciones de sabores, permitiendo que haya una gran variedad de opciones. No esperes más, aprovecha todos los diseños de uñas que te compartimos para que los uses en primavera.