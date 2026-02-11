Diseños de uñas rojo ferrari 2026: la manicura tendencia que siempre es elegante

En el universo de la manicura hay tonos que nunca pasan de moda. El rojo ferrari es uno de ellos. Intenso, vibrante y profundamente sofisticado, este color vuelve a posicionarse en 2026 como uno de los favoritos dentro de las tendencias, demostrando que los clásicos siguen teniendo un lugar privilegiado en el mundo fashionista.

Lejos de ser un color predecible, el rojo ferrari se reinventa temporada tras temporada a través de nuevos diseños de uñas . Su capacidad para adaptarse tanto a looks formales como informales lo convierte en una elección segura para quienes buscan una manicura elegante, femenina y con fuerte presencia visual.

5 diseños de uñas en rojo ferrari que son tendencia en 2026

Francesa: una versión moderna de la manicura francesa, donde la punta se tiñe de rojo ferrari sobre una base nude o transparente. Es un diseño minimalista pero impactante, ideal para un look sofisticado y actual.

Con ondas: las ondas en rojo ferrari, combinadas con bases claras o lechosas, aportan movimiento y dinamismo al diseño. Es una opción artística y moderna que mantiene la elegancia del color.

Estilo coquette: la tendencia coquette incorpora moños, corazones o pequeños detalles románticos sobre una base roja, logrando una manicura femenina, delicada y con aire vintage.

Con perlas 3D: las aplicaciones de perlas tridimensionales suman textura y lujo, transformando el rojo ferrari en un diseño glam, ideal para eventos especiales.

Con lunares: los lunares blancos o nude sobre fondo rojo aportan un toque retro y divertido, sin perder la sofisticación característica del tono.

¿Cómo es el rojo ferrari y por qué sigue siendo un clásico?

El rojo ferrari es un tono de rojo brillante, intenso y ligeramente cálido que se caracteriza por su alto nivel de saturación y su acabado luminoso. Su nombre proviene del icónico color de la escudería Ferrari que lo popularizó a nivel mundial a partir de la década del 50 como símbolo de velocidad, lujo y poder.

Según la colorista y consultora de imagen Laura Ferrero, "el rojo ferrari se diferencia de otros rojos porque no es ni oscuro como el borgoña ni anaranjado como el coral: es un rojo puro, vibrante y muy favorecedor para todos los tonos de piel". Una de sus grandes virtudes es su versatilidad: ya que se adapta a cualquier estación del año y combina con todo tipo de looks, desde outfits urbanos y minimalistas hasta estilos más sofisticados o de noche.