Ni rojo ni negro, este es el color que triunfa en el diseño de uñas por su estilo elegante

Las uñas se han vuelto una de las partes del cuerpo que más importancia han sumado en los últimos años gracias a los hombres y las mujeres que creen que un buen estilo puede aumentar significativamente su belleza interior. Ante este hecho, es preciso dar a conocer el color que ha triunfado en el diseño de uñas por ser completamente elegante.

Históricamente el color rojo se ha vuelto el favorito de chicos y grandes por igual gracias a su estilo coqueto, atrevido y, a su vez, moderno. Sin embargo, con el pasar de los años poco a poco otras tonalidades han ganado mucha presencia en las pasarelas de belleza, y una de estas se ha convertido en un diseño de uñas por demás cautivador para ellas y ellos por igual.

¿Cuál es el color de diseño de uñas que destaca por su estilo elegante?

Las manicuras suelen lucir preciosas y coquetas a través de tonos naturales, mismos que se han vuelto los protagonistas en estos meses meses dentro del mundo de la moda. Bajo este contexto, aquellas tonalidades cremosas e intensas, como el color granate, se han convertido en los favoritos a lo largo de los últimos tiempos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los diseños de uñas más románticos para una novia?

El granate es un color atemporal que suele lucir increíble si se maneja con un extra de brillo, una variante que ha comenzado a expandirse a lo largo del mundo. Lo maravilloso de esta tonalidad, la cual contrasta con el rojo y el negro, es que es visualmente atractiva a la mirada, lo cual permite que seas el centro de atención.

Si bien el granate es un color considerado fuerte para el diseño de uñas, este ha logrado establecerse como una especie de “lujo” o “elegancia” para quien lo posee gracias a su frescura, misma que se refleja con más fuerza en este periodo del año. Su tono afrutado, así como su vibra juvenil, han hecho que se vuelva una nueva tendencia en este 2026.

¿En qué momentos puedes utilizar este diseño de uñas?

Debido a su color y a su textura, así como a la elegancia con la que cuenta, este diseño de uñas se puede utilizar en distintos momentos como, por ejemplo, reuniones sociales nocturnas o eventos de trabajo en donde la “etiqueta” sea lo más importante. Del mismo modo, no descartes utilizar este estilo para sorprender a tu pareja en una cita romántica.