3 disfraces para niña que son tendencia en Halloween

Cada vez falta menos para que llegue Halloween por lo que es momento de ir definiendo el disfraz. Esta es una fecha muy esperada por lo más pequeños porque se divierten pidiendo dulces y vistiendo ropa “tenebrosa”

¡Adiós Granjero! Así fue el tour de medios de Pascal Nadaud, quinto eliminado de La Granja VIP

Si tienes una niña pues te vamos a contar los mejores disfraces que son tendencia en Halloween, donde se pueden combinar la cultura pop, el fanatismo por las sagas juveniles y una renovación de los clásicos.

¿Cuáles son los mejores disfraces de Halloween para niñas?

Hazel Hook (Descendientes: Wicked Wonderland)

Los Descendientes nos han dejado grandes personajes para tener inspiración en esta fecha. El estilo más popular es el de pirata aventurero de Hazel Hook (la hija del Capitán Garfio) es la máxima tendencia para quienes buscan un atuendo lleno de estilo y actitud.

Para poder llevarlo a cabo necesitas de un chaleco o chaqueta color guinda/marrón, pantalones ajustados con detalles de cuero sintético, botas y, por supuesto, el accesorio del garfio pirata.

Bruja con Estética Retro o Vintage

El segundo disfraz está inspirado en las brujas que son un clásico que no pasa de moda. Para este año se busca los acabados más cuidados y nostálgicos. Lo más elegante es optar por vestidos de época medieval o gótica con telas aterciopeladas y sombreros elegantes están triunfando.

Si quieres replicar este look, debes usar vestidos largos con mangas caídas en color negro o violeta oscuro, cuellos detallados y sombreros de copa bien puntiaguda

Esqueleto con Tutú (Fucsia o Neón)

Por último, nos encontramos con este clásico que se reinventa. Lo que debes hacer este año es mezclar el esqueleto clásico con algunos colores vibrantes como el fucsia, rosa o verde neón. Esto combina comodidad con un look llamativo y festivo

Lograr este disfraz no es nada difícil ya que necesitas una remera o mono negro con el estampado de los huesos y una llamativa falda de tul (tutú) de color brillante.