DIY: cómo crear un altar de Día de Muertos con materiales reciclados
Una caja de zapatos puede convertirse en un mini altar de Día de Muertos con pocos materiales. Descubre cómo hacer esta manualidad creativa y económica en casa.
El altar de Día de Muertos es uno de los elementos más representativos de esta celebración, ya que permite honrar la memoria de los seres queridos con fotografías, flores y adornos llenos de significado. Para crear una ofrenda en casa, no hace falta contar con mucho espacio ni gastar demasiado dinero.
Una caja de zapatos puede transformarse en un mini altar con ayuda de papel de colores, flores de papel y otros materiales fáciles de conseguir. Esta propuesta DIY es una alternativa sencilla y económica para elaborar una ofrenda personalizada y sumar un toque especial a la celebración.
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¿Qué materiales se necesitan para realizar este altar de Día de Muertos?
Para crear un mini altar de Día de Muertos con una caja de zapatos, necesitas materiales sencillos y económicos que puedes tener en casa. Los principales son una caja de zapatos, cartulina de colores, papel decorativo, tijeras y pegamento. También puedes incorporar flores de papel, fotografías, papel picado y pequeñas figuras para personalizar la ofrenda.
¿Cómo transformar una caja de zapatos en un altar?
Transformar una caja de zapatos en un mini altar de Día de Muertos es una manualidad sencilla que permite crear una pequeña ofrenda con materiales fáciles de conseguir. A continuación, repasaremos los pasos a seguir:
- Prepara la estructura: coloca la caja de lado, con la abertura hacia el frente, para crear el espacio principal del altar. Si tiene tapa, puedes utilizarla para elaborar plataformas o niveles adicionales.
- Forra el interior: recorta cartulina del color que prefieras y pégala en el fondo y las paredes de la caja. Puedes combinar tonos naranja, morado y amarillo para darle un aspecto festivo.
- Añade diferentes niveles: utiliza trozos de cartón para crear pequeñas bases en el interior. Cúbrelas con papel decorativo y asegúrate de fijarlas bien con pegamento.
- Decora el altar: elabora flores con papel de colores y recorta pequeñas figuras para adornar los bordes. También puedes agregar papel picado en la parte superior.
- Coloca los detalles finales: incorpora fotografías, pequeñas figuras decorativas y otros elementos que quieras incluir en la ofrenda. Distribúyelos de manera equilibrada para que cada detalle tenga su espacio.