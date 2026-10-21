DIY: cómo crear un altar de Día de Muertos con materiales reciclados

El altar de Día de Muertos es uno de los elementos más representativos de esta celebración, ya que permite honrar la memoria de los seres queridos con fotografías, flores y adornos llenos de significado. Para crear una ofrenda en casa, no hace falta contar con mucho espacio ni gastar demasiado dinero.

Una caja de zapatos puede transformarse en un mini altar con ayuda de papel de colores, flores de papel y otros materiales fáciles de conseguir. Esta propuesta DIY es una alternativa sencilla y económica para elaborar una ofrenda personalizada y sumar un toque especial a la celebración.

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¿Qué materiales se necesitan para realizar este altar de Día de Muertos?

Para crear un mini altar de Día de Muertos con una caja de zapatos, necesitas materiales sencillos y económicos que puedes tener en casa. Los principales son una caja de zapatos, cartulina de colores, papel decorativo, tijeras y pegamento. También puedes incorporar flores de papel, fotografías, papel picado y pequeñas figuras para personalizar la ofrenda.

¿Cómo transformar una caja de zapatos en un altar?

Transformar una caja de zapatos en un mini altar de Día de Muertos es una manualidad sencilla que permite crear una pequeña ofrenda con materiales fáciles de conseguir. A continuación, repasaremos los pasos a seguir: