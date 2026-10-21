Cómo usar eyeliner rotulador para definir las pestañas después de los 50

Después de los 50, el maquillaje puede convertirse en un gran aliado para realzar la mirada sin necesidad de recargarla. El eyeliner rotulador destaca por su precisión y facilidad de uso, ya que permite dibujar trazos finos junto a la línea de las pestañas.

La clave está en elegir una técnica que respete la forma del ojo y ayude a definir las pestañas de manera natural. Con unos movimientos suaves y controlados, es posible conseguir un delineado prolijo que aporte profundidad a la mirada sin endurecer las facciones.

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¿Cómo cuidar las pestañas del maquillaje?

Para cuidar las pestañas al maquillarte, utiliza productos adecuados para tus ojos y evita aplicar demasiadas capas de máscara. Retira siempre el maquillaje antes de dormir con un desmaquillante suave, sin frotar ni tirar de los pelos. También es importante mantener limpios los pinceles y reemplazar los cosméticos vencidos. Si utilizas un rizador, hazlo antes de aplicar la máscara para evitar que las pestañas se quiebren.

¿Qué eyeliner rotulador usar para definir las pestañas?

Para definir las pestañas después de los 50, lo ideal es elegir un eyeliner rotulador de punta fina que permita dibujar trazos precisos y controlar la cantidad de producto. Los tonos marrón chocolate son una buena alternativa al negro intenso, ya que enmarcan la mirada con un efecto más suave.

La clave está en aplicar el delineador justo en la raíz de las pestañas superiores, mediante pequeños puntos o trazos cortos en los espacios entre los pelos. Esta técnica ayuda a crear una sensación de mayor densidad sin necesidad de dibujar una línea gruesa sobre el párpado.

Antes de comenzar, puedes preparar la zona con una prebase de sombras para mejorar la fijación. Después, con el ojo relajado y mirando al espejo, trabaja desde el centro hacia el extremo exterior, manteniendo el trazo lo más fino posible. Si deseas alargar visualmente la mirada, puedes elevar ligeramente el final del delineado siguiendo la forma natural del ojo.

Evita estirar la piel del párpado mientras aplicas el producto, ya que esto puede alterar el resultado al soltarla. Con una aplicación delicada y un acabado discreto, conseguirás una mirada más definida sin recargar el maquillaje.