Cómo hacer un bolso de viaje casero ideal para llevar en el avión

Contar con un bolso de viaje de las medidas correctas puede marcar la diferencia al momento de volar. Con un sencillo proyecto de costura DIY es posible confeccionar un equipaje personalizado, resistente y funcional, ideal para llevar en la cabina del avión, siempre respetando las dimensiones permitidas por cada aerolínea.

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De esta forma, podrás aprovechar mejor el espacio y, en muchos casos, evitar el costo adicional de despachar equipaje. Cada compañía aérea establece sus propias políticas para el equipaje de mano, aunque muchas aceptan bolsos tipo carry-on o artículo personal de alrededor de 45 centímetros de alto por 25 centímetros de ancho (con pequeñas variaciones según la empresa).

Antes de confeccionar el bolso, conviene revisar las medidas oficiales de la aerolínea con la que se viajará. Estos son los pasos a seguir en el proyecto DIY.

¿Qué materiales necesitas para hacer un bolso de viaje para avión?

Para obtener un bolso duradero y apto para el uso frecuente es conveniente utilizar telas resistentes al desgaste y fáciles de limpiar.

Materiales necesarios:



Tijeras para tela, alfileres y cinta métrica

Cierre de buena calidad

Máquina de coser

Tela impermeable: la cordura o las telas antidesgarros son ideales por su resistencia y durabilidad.

la cordura o las telas antidesgarros son ideales por su resistencia y durabilidad. Forro interior: aporta mayor firmeza y protege el contenido del bolso.

aporta mayor firmeza y protege el contenido del bolso. Correas resistentes: pueden ser de nylon o algodón reforzado para soportar el peso.

pueden ser de nylon o algodón reforzado para soportar el peso. Papel para moldes: sirve para dibujar y cortar las piezas con precisión.

La American Sewing Guild, una de las organizaciones de referencia para aficionados y profesionales de la costura, recomienda elegir tejidos resistentes y reforzar las costuras de las asas, ya que son las zonas que soportan mayor tensión durante el uso.

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¿Cómo confeccionar un bolso de mano para los viajes en avión?

Una vez reunidos los materiales, el proceso resulta sencillo incluso para quienes tienen conocimientos básicos de costura.

Paso a paso:



Toma las medidas: diseña un molde considerando las dimensiones permitidas por la aerolínea con la que viajarás. Corta las piezas: prepara el cuerpo del bolso, la base, los laterales y el forro utilizando el papel para moldes como guía. Cose la estructura principal: une primero la base con los laterales y luego incorpora el frente y la parte trasera. Coloca el cierre: procura que recorra toda la parte superior para facilitar el acceso al interior. Añade las asas y la correa: refuerza estas costuras con doble pespunte para mejorar la resistencia. Incorpora bolsillos interiores o exteriores: resultan muy útiles para guardar documentos, cargadores, pasaporte o artículos de uso frecuente. Verifica las medidas finales: antes del primer viaje, asegúrate de que el bolso cumple con los límites establecidos por la aerolínea.

Especialistas de la revista Threads Magazine, dedicada a la costura y confección, aconsejan utilizar agujas adecuadas para telas gruesas y reforzar las uniones principales para aumentar la vida útil del bolso. Asimismo, la International Air Transport Association (IATA) recuerda que las dimensiones y el peso del equipaje de mano pueden variar entre compañías aéreas, por lo que siempre es recomendable consultar la política específica de la aerolínea.