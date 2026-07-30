El cerco de trueno no va más: esta es la planta que decora la pared y perfumar tu jardín

Si buscas reemplazar el clásico cerco de trueno, el jazmín estrella (Trachelospermum jasminoides) es una de las mejores opciones para decorar muros, bardas y rejas, además de perfumar el jardín con sus flores blancas durante la temporada de floración. Esta planta trepadora perenne destaca por su resistencia, su fácil mantenimiento y su capacidad para cubrir superficies con un follaje verde brillante durante gran parte del año.

Cada vez más personas optan por especies ornamentales que, además de brindar privacidad, aporten un valor estético y aromático a los espacios exteriores. El jazmín estrella cumple con ambas funciones y puede cultivarse tanto en jardines amplios como en patios, terrazas y balcones donde disponga de un soporte para trepar.

¿Por qué el jazmín estrella es una mejor alternativa que el cerco de trueno?

El Royal Horticultural Society (RHS) destaca al jazmín estrella como una planta trepadora de gran valor ornamental gracias a sus hojas perennes, su crecimiento vigoroso y sus flores blancas con intenso perfume. Estas aparecen principalmente entre finales de primavera y verano.

Por su parte, especialistas del Missouri Botanical Garden señalan que esta especie es ideal para cubrir muros, cercas, pérgolas y enrejados. Esto se debe a que desarrolla un follaje denso que permanece atractivo durante todo el año en climas templados y cálidos.

Estas son las principales ventajas del jazmín estrella:



Flores muy aromáticas: sus flores blancas en forma de estrella desprenden un perfume dulce que se intensifica durante las tardes y noches cálidas.

sus flores blancas en forma de estrella desprenden un perfume dulce que se intensifica durante las tardes y noches cálidas. Cobertura natural: es una excelente opción para cubrir bardas, paredes, rejas y pérgolas, creando una barrera verde muy decorativa.

es una excelente opción para cubrir bardas, paredes, rejas y pérgolas, creando una barrera verde muy decorativa. Follaje perenne: mantiene sus hojas verdes y brillantes durante gran parte del año, incluso cuando no está en flor.

mantiene sus hojas verdes y brillantes durante gran parte del año, incluso cuando no está en flor. Bajo mantenimiento: una vez establecido, requiere pocos cuidados y tolera periodos moderados de sequía.

una vez establecido, requiere pocos cuidados y tolera periodos moderados de sequía. Atractivo para polinizadores: sus flores ayudan a atraer abejas y otros insectos beneficiosos para el jardín.

La Universidad de California (UC Agriculture and Natural Resources) también destaca que es un ejemplar muy versátil para paisajismo, ya que puede cultivarse como trepadora o incluso utilizarse como cubresuelos cuando no dispone de un soporte vertical.

¿Cómo cuidar un jazmín estrella para que florezca y perfume el jardín?

Para lograr un crecimiento saludable y una floración abundante, los especialistas recomiendan ofrecer a esta planta las condiciones adecuadas desde el momento de la plantación. Estos son algunos de los cuidados más importantes:



Ubicación: colócala en un sitio con sol directo o semisombra. En gran parte de México puede desarrollarse bien con varias horas de luz al día.

colócala en un sitio con sol directo o semisombra. En gran parte de México puede desarrollarse bien con varias horas de luz al día. Riego moderado: mantén el sustrato ligeramente húmedo durante el primer año. Una vez establecida, la planta soporta mejor los periodos secos.

mantén el sustrato ligeramente húmedo durante el primer año. Una vez establecida, la planta soporta mejor los periodos secos. Suelo con buen drenaje: prefiere terrenos fértiles y bien drenados para evitar problemas en las raíces.

prefiere terrenos fértiles y bien drenados para evitar problemas en las raíces. Poda ligera: después de la floración, elimina ramas secas o desordenadas para conservar su forma y estimular nuevos brotes.

después de la floración, elimina ramas secas o desordenadas para conservar su forma y estimular nuevos brotes. Soporte para trepar: instala una celosía, malla o reja para que sus tallos puedan sujetarse y cubrir la superficie deseada.

La RHS recomienda fertilizar la planta durante la primavera con un abono equilibrado y revisar periódicamente el estado de sus tallos para favorecer un desarrollo uniforme. En estados mexicanos con veranos muy calurosos (como Nuevo León, Sonora, Coahuila o Tamaulipas) conviene proteger el jazmín estrella del sol más intenso de la tarde durante sus primeros meses de crecimiento y mantener un riego adecuado hasta que se establezca por completo.