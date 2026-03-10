El truco casero con maicena que es buenísimo para lavar los tenis blancos y casi nadie conoce: quedan impecables
Aunque parece imposible mantener los tenis blancos limpios, existe un truco casero para quitarles lo amarillo y solo se necesita un poco de maicena.
Entre los imprescindibles en cualquier armario, está un buen par de tenis blancos, ya que se trata de un tipo de calzado que es fácil de combinar. No obstante, a veces los problemas llegan al momento de lavarlos, así que lo mejor es limpiarlos sin gastar muchísimo dinero en productos especiales de limpieza y simplemente recurriendo a un truco casero que los deja relucientes.
Para hacerlo, solo se necesita un poco de maicena natural, que aunque suene raro, es lo que hará magia y te sacará del apuro. De esta manera, se evita que los materiales adquieran esa apariencia amarillenta tan molesta y que les hace perder todo su encanto.
¿Cómo lavar los tenis blancos? El truco casero con maicena que nunca falla
La fécula de maíz usualmente es utilizada para preparar atoles y darle espesor a ciertas bebidas calientes, pero algo que muchos ignoran, es que este ingrediente también puede ser un aliado para la limpieza. Esto gracias a que su densidad y textura funciona como una especie de absorbente que "barre" con la suciedad y la grasa que se adhieren a los zapatos deportivos tras varios usos.
Y por si fuera poco, este truco casero con maicena para limpiar los tenis blancos es bastante fácil de hacer y no toma más de 20 minutos. Eso sí, para que los resultados sean excepcionales, hay que esperar al menos un día, ya que se requiere de varias horas para que todo esté listo.
Paso a paso para lavar los tenis blancos con maicena
Necesitas:
- 3 cucharadas de maicena natural (NO sirven las presentaciones con colorantes).
- 1/2 taza de agua.
- Un cepillo de dientes viejo y limpio.
- Un trapo de algodón limpio.
Procedimiento:
- Lava el calzado como de costumbre; evita usar detergentes con partículas de color.
- Deja secar un poco en la sombra para que no estén escurriendo.
- Remoja el cepillo de dientes en un poco de agua y toma maicena.
- Ve aplicando este ingrediente sobre los tenis blancos, cubriendo perfectamente todo el exterior.
- Dejar en la sombra por un día.
- Una vez que pasó el tiempo, ve rompiendo la costra que se formó usando las manos.
- Con el trapo limpio, quita cualquier residuo y sacude para que queden impecables.
@dulcelopez8171 Mis converse quedaron como nuevos con la maizcena👍 #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #rutina #tenisblancos #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #♥️ #paratii #fypシ゚viral #acompañenme @Juan Perez @La familia perruna🐶 ♬ original sound - 🐕 Dulce_Maria🧸💕
Y listo, con este truco casero de limpieza podrás tener unos tenis blancos relucientes y hasta se verán como nuevos. Es mucho más efectivo en lona y tela; evita hacerlo con zapatos que tengan detalles de ante o aplicaciones metálicas, ya que podrían dañarse.