Echar café molido en el Pothos: por qué los expertos sugieren hacerlo solo una vez al mes

La pothos es una planta de interior muy linda y muy fácil de cuidar, pero muy pocas personas saben de los trucos que hacen que crezca más saludable con sus reconocidas hojas que cuelgan como “teléfonos”, como ponerle café molido. Aunque expertos sugieren hacerlo una vez al mes por una importante razón.

¿Por qué las personas le ponen café molido a la Photos?

El café molido que se usa para una rica taza de café por las mañanas se usa comunmente como fertilizante para las plantas. Según Garden And Home, esto ayuda a que le crezcan hojas más frondosas y verdes, así como unas raíces más saludables.

Y es que el café tiene nitrógeno, potasio, calcio, magnesio y fósforo, ayudando a nutrir la tierra en donde crece la planta de interior.

No obstante, no se debe de poner café todos los días.

¿Cómo ponerle café de manera correcta a la Photos?

Poner demasiado café en grano a la Photos puede provocar una dificultad en el drenaje. Expertos recomiendan hacerlo máximo una vez al mes, o bien, una vez cada dos o 4 meses según sea necesario.

De acuerdo con Architectural Digest, la mejor manera de aprovechar los beneficios del café en las plantas es usarlo como pesticida para los animalitos que se comen las hojas. Poniéndola en polvo por encima de la tierra, es suficiente sin alterar demasiado los nutrientes de la misma.

No obstante, Live and Root señala que en la Pothos es muy sencillo ponerlo: la manera correcta es combinar los posos de café con la composta, especiífciamente entre el 10% y el 20% de toda la mezcla.

Haz que tu planta Pothos crezca de manera saludable.|(ESPECIAL/Canva)

Otra manera de aprovechar el café es creando un fertilizante líquido con los posos de café ya usados. Solo debes mezclar 1 o 2 tazas de café sobrante en 5 galones de agua, dejar reposar por dos noches y luego, con una gasa, vertir el agua junto al riego.

Finalmente, un truco extra es aplicarlo a través de una mezcla de hojas secas y café en grano molido seco. Es como una pequeña capa de composta para las plantas, que funciona como capa húmeda y ayuda en temporada de calor.