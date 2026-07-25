Este es el tratamiento para arrugas profundas, según tu tipo de piel

Las arrugas son inevitables debido a que aparecen por el paso del tiempo. Para eliminarlas no hay una sola manera y todo depende del tipo de piel como también de la profundidad de la marca.

En cuanto a las arrugas profundas aparecen cuando la estructura de la piel se ha debilitado con el tiempo. En estos casos la producción de colágeno y elastina se reduce, se pierde grosor, se deshidrata y quedan unos surcos visibles.

¿Cómo tratar las arrugas profundas?

Lo que se debe tener en cuenta a la hora de un tratamiento es:

Grosor de la piel: una piel muy fina tolera peor algunos procedimientos agresivos, pero suele beneficiarse especialmente de técnicas de estimulación de colágeno bien planificadas.

Nivel de hidratación: una piel deshidratada marca más las arrugas. Es importante recuperar la hidratación profunda para suavizar el aspecto del surco.

Elasticidad: cuando hay poca elastina y colágeno, la piel recupera peor su forma después del gesto. Aquí el objetivo es reeducar la estructura interna, no solo rellenar.

Reactividad: para este caso en donde podemos encontrar pieles sensibles, con rosácea o que se inflaman pues hay que hacer tratamientos graduales y respetuosos.

Por otro lado, se debe tener en cuenta el tipo de arrugas:

Arrugas de expresión profundas

Son arrugas que nacen de los gestos que hacemos con el rostro y con el tiempo se fijan. En estos casos se puede combinar con técnicas que mejoren la calidad de la piel o rellenen ligeramente el surco cuando está muy hundido.

Arrugas por flacidez y pérdida de volumen

Aquí tenemos aquellas que se formaron por la pérdida de colágeno y soporte graso. Se debe recuperar el volumen con ácido hialurónico u otras técnicas de medicina estética que ayuden a reposicionar y dar soporte a la piel, además de estimular la producción de colágeno para mejorar la firmeza.

Arrugas por fotoenvejecimiento

En este caso tenemos las que se relacionan con el sol y suelen coexistir con manchas. El tratamiento es mejorar la hidratación de la piel, la textura y el daño acumulado por los radicales libres puede ser tan importante como tratar un surco concreto. La indicación suele ir más hacia mejorar la calidad de la piel de forma global.