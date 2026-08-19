Glass hair: el secreto para lucir un cabello brillante y sin frizz

El glass hair se ha convertido en una de las tendencias de belleza favoritas para quienes buscan un cabello brillante, suave y con un acabado pulido. Este efecto destaca por conseguir una melena que refleja la luz y luce saludable, sedoso y libre de frizz.

Todo lo que debes de saber antes y después de hacerte un tatuaje, además de los mitos que hay detrás

Aunque puede parecer un resultado exclusivo de los salones de belleza, existen algunos pasos y cuidados que permiten acercarse a esta acabado desde casa. La clave está en prepara correctamente el cabello, mantenerlo hidratado y utilizar productos que ayuden a potenciar el brillo sin apelmazarlo.

¿Cómo conseguir el efecto glass hair y eliminar el frizz del cabello?

El glass hair es un acabado que busca conseguir una melena extremadamente brillante, suave, pulida y sin frizz, con un efecto similar al reflejo de un cristal. Para lograrlo, es importante seguir una rutina que ayude a mantener el cabello hidratado y a sellar la fibra capilar.

1. Lava e hidrata

Comienza con un shampoo adecuado para tu tipo de cabello y utiliza acondicionador para aportar suavidad. Una o dos veces por semana puedes incorporar una mascarilla hidratante o reparadora.

2. Retira el exceso de agua

Después del lavado, evita frotar el cabello con fuerza. Utiliza una toalla de microfibra o una camiseta de algodón y presiona suavemente para eliminar la humedad.

3. Aplica protector térmico

Antes de utilizar secador, plancha o cualquier herramienta de calor, distribuye un protector térmico de medios a puntas para proteger la fibra capilar.

4. Seca con la técnica correcta

Utiliza la secadora dirigiendo el aire de las raíces hacia las puntas. Este movimiento ayuda a mantener la fibra más alineada y favorece un acabado uniforme y brillante.

5. Sella y aporta brillo

Si deseas un resultado más pulido, puedes utilizar la plancha en mechones finos, siempre con moderación. Finalmente, aplica unas gotas de sérum o aceite ligero en las puntas para controlar el frizz y potenciar el brillo.

La clave está en utilizar poca cantidad de producto para evitar que el cabello quede pesado. Con una rutina constante, es posible mantener una melena más suave, pulida y luminosa.